(VIDEO) Defensora del Pueblo dice su sucesor deberá educar a ciudadanos para que conozcan sus derechos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Defensora del Pueblo, Zoila Martínez Guante, afirmó este martes que educar a ciudadanos para que conozcan sus derechos fundamentales ante la sociedad será uno de los principales retos que deberá asumir la persona que la sustituya en el cargo, cuando los congresistas decidan suplantarla.

En ese sentido, dijo que parte de las tareas del nuevo incumbente deberán ir encaminadas en educar a niños, jóvenes, adolescentes y adultos que van a la Defensoría del Pueblo por cosas que pudieran resolverlas en su propio entorno, pero que por falta de orientación terminan en su oficina.

Durante una visita de cortesía al director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, Martínez Guante dijo que el nuevo funcionario tendrá que redoblar los esfuerzos que ha realizando durante su gestión y poner en marcha los que él traiga.

Sostuvo que ha dejado debidamente organizado todos los trabajos y acciones que ha emprendido por lo que el nuevo incumbente encontrará un sólido inventario, estructuralmente hablando.

Agregó que durante su gestión ha logrado resolver todos los casos llegados a su despacho, con excepción de uno que involucra a un joven que desapareció de un destacamento, pese a llegar esposado.

Cuando inició

Martínez Guante recordó que cuando asumió la función, en el 2013, no encontró absolutamente nada, por lo que tuvo que comenzar desde cero, pero que, gracias al esfuerzo y empeño, tanto de ella como de su equipo, logró una excelente labor.

“Todo salió de mi cabeza, empezamos 20 grados bajo cero, sin manual ni nada, pero con orientaciones y leyendo la Biblia, traté de compaginarlo con lo que estamos viviendo ahora”, manifestó.

Tras ser cuestionada sobre el rol del Defensor del Pueblo desde el Estado, donde debe respeta derecho y proteger familias, Martínez Guante expresó que en su gestión le ha ido muy bien en ese aspecto, por lo que agradeció a los funcionarios salientes y que todavía no puede hacer lo mismo con los entrantes porque están recién nombrados.

Asimismo, dijo que la mayor satisfacción que se llevará cuando abandone el cargo será el haber enseñado al puedo a perder el miedo “y que reclame su derecho.

También, ir a las escuelas el Día de la Bandera y Día de Duarte y hacer caminatas con los niños para irle enseñando valores desde temprano.

Felicitaciones por material educativo

La funcionaria dijo que su gestión ha sido objeto de múltiples reconocimientos y felicitaciones, tanto a nivel local e internacional, por la elaboración de una serie de materiales educativos emitidos con la finalidad de contribuir con el desarrollo del país.

Entre esos documentos figuran el Manual de Ética, Moral, Cívica y Algo más, normativa sobre el Defensor del Pueblo, Declaración Universal de los Derechos Humanos y Derecho y Justicia Social, entre otros.

Explicó que todas estas iniciativas han salido de su mente con la finalidad de que el pueblo conozca sus derechos y deberes, por lo que, según dijo, ha recibido objeciones de algunas instituciones.

“El respeto absoluto, yo tengo que enseñar esto, los derechos humanos, pero la Policía me da guerra, no se crea que esto es fácil, y también las oficinas públicas me dan guerra, porque no se respeta”, reveló Martínez Guante, quien debió de ser sustituida desde el 2019.

Destacó que gracias a su buena gestión organismos internaciones como la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) le han solicitado asesorías para implantarlas en otros territorios.

“De la Federación Internacional de los Derechos Humanos nos mandan a pedir ayuda, que lo ayudemos con percepciones que tenemos de algunos temas”, sostuvo.

Martínez Guante dijo que también recibió una carta de felicitación por parte del pleno del Tribunal Constitucional de la República, por su gestión, “caracterizada por su alta vocación de servicio, diligencia y su compromiso permanente con la consolidación de la institucionalidad del país”, pero que estos elogios no la motivan a seguir en el cargo.

“Yo me quiero ir para mi casa, ya esto tiene que ser una gente joven, con vigor, con deseo, que haga empatía con los más necesitados”, manifestó la funcionaria, quien dijo sentirse agotada.

Su lucha ante Medio Ambiente

Durante su visita, Martínez Guante también reveló que durante su gestión ha librado una batalla campal con las autoridades de Medio Ambiente para evitar que este ministerio conceda permisos en áreas protegidas para la construcción de hoteles.

“Yo le escribió a Medio Ambiente sí, queremos hoteles, pero no a cambio de secar los humedales para hacer habitaciones. Es encima de ellos todo el tiempo”, dijo Martínez Guante, antes de agregar que tuvo duras luchas con el anterior ministro de la citada cartera, Ángel Estévez.

“Fueron unos enfrentamientos hasta que él fue donde mí, nos abrazamos y lloramos y salimos a camino”, expresó.

La funcionaria se autoproclamó como una defensora del medio ambiente, tema que según dijo, no es tratado de la mejor manera por las autoridades gubernamentales.

También se refirió al levantamiento medioambiental realizado por la entidad que preside, con el objetivo de promover la sostenibilidad de los recursos naturales.

Precisó que el estudio fue realizado en diferentes acuíferos, así como en presas de generación hidroeléctricas, de colas y parques nacionales.