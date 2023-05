Defensora de los derechos de los inmigrantes llora enviando mensaje a Joe Biden

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La experta en asuntos migratorios, Rosa Reyes, lloró de impotencia intentando enviar un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

La defensora de los derechos de los inmigrantes, especialmente aquellos que fueron esclavos y trabajadores, busca desesperadamente una forma de que se ajuste la reforma migratoria estadounidense en beneficio de esas personas.

«Yo quisiera decirle al presidente que hay muchas formas de ajustar la reforma migratoria para los inmigrantes de honor, aquellos que tienen 40 y 50 años en su país y que llegaron como inmigrantes esclavos y trabajadores», dijo Reyes con los aguados.

“Es importante la reforma migratoria para la masa del silencio, por su condición de ilegalidad. Vamos a deportar a los migrantes que no lucharon por una conducta legal, porque por ellos los buenos no deben pagar”, expuso.

Durante una entrevista en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitida por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Reyes expresó preocupación por los 50 millones de inmigrantes ilegales que aún no han sido legalizados en territorio norteamericano.

(Ver programa).

«60 millones de ilegales y gracias al presidente actual se logró que 11 millones entren a la tómbola para obtener la ciudadanía, pero señor presidente, ¿y los 50 millones que faltan?», preguntó.

“Existe un perdón ante un tribunal. Yo llegué con visa legal de paseo, pero me quedé, hoy tengo 25 años en Estados Unidos y la ley permite, siendo madre de un ciudadano americano, tener la residencia cuando mi hijo tenga 21 años, pero cuantas cosas yo tengo que pasar durante esos 21 años”, comentó.

Enfatizó que existen tres categorías de inmigrantes: aquellos que pueden obtener un perdón ante un tribunal, aquellos que pueden obtener la residencia por medio de sus hijos ciudadanos estadounidenses, y aquellos que pueden obtener la residencia por medio de su trabajo.

“Esta es una materia muy difícil, para vivirla hay que ser inmigrante, yo he defendido a los inmigrantes y no me cansaré, los inmigrantes tienen derechos por su conducta”, expuso.

