Defensa en caso Odebrecht dice MP no respeta éticas; juezas emitirán fallo este jueves

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La defensa técnica de los imputados en el caso Odebrecht, consideró que “el Ministerio Público sigue comportándose igual como lo ha hecho a lo largo del proceso, en el sentido de que ha irrespetado las reglas sobre las éticas de la profesión, llevando a la prensa mentiras y entuertos en cuanto a lo sucedido en el juicio, en franca violación al artículo 11 de la propia ley orgánica del propio Ministerio Público”.

Expresó que “a Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción (PEPCA), encabezada por su titular el fiscal Wilson Camacho, se han dado la tarea de intentar confundir a la sociedad en cuanto a lo transcurrido en las diferentes audiencias del juicio de fondo del caso Odebrecht”.

“Se han dado la tarea de pronunciar declaraciones sensacionalistas a los fines de presionar a las juezas que están deliberando, antes de emitir su decisión este jueves a las 3:00 pm.”, agregaron.

“Pasado el juicio, es hora de callar y esperar a que el tribunal decida”, planteó la defensa técnica en una nota de prensa.

Añadió que “los fiscales se muestran desesperados en sus declaraciones sobre sus expectativas en cuanto a la decisión que habrá de emitir el tribunal apoderado”.

Reiteró que “se ha abusado de la inteligencia del público en general con un discurso populista sobre la corrupción, el cual se hace con el único fin de crear una injusta presión frente a las juzgadoras que tienen a su cargo emitir la decisión del caso”.

“Es una táctica desleal de los fiscales, ya que apelan a la corrupción como mal social, frente a la carencia total de “pruebas”, que no son más que una serie de documentos incapaces de conectar a alguno de los imputados con algún ilícito penal, específicamente con el pago o la recepción de algún supuesto soborno”, expresó.

Recordaron lo dicho por la magistrada Miriam Germán, cuando en su calidad de Jueza Presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia se refirió al expediente de la siguiente manera “en el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser superadas por el Ministerio Público en el curso de la investigación, y esperamos que así sea, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha, que no deje lugar a duda razonable”.

Relacionado