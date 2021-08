Defensa Díaz Rúa pide absolución total y rechazo decomiso bienes; juicio Odebrecht continuará el lunes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La defensa técnica del imputado del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, finalizó este martes su discurso de cierre solicitando sentencia absolutoria “por no habérsele demostrado soborno, ni tampoco hechos punibles que merezcan condena alguna”.

La defensa de Díaz Rúa solicitó además que como consecuencia de la absolución se rechace la petición del Ministerio Público del decomiso de bienes, “y ordenar el cese de todas las medidas de coerción en su contra”.

El coordinador de defensa, Miguel Valerio Jiminián, reiteró a las juezas del Primer Tribunal Colegiado que “el MP no proyectó nada, no hay soborno trasnacional, cohecho, no existe una calificación jurídica y no se trajeron evidencias a las juezas”.

Jiminián denunció que el MP sacó la cuenta de campaña del PLD, que aparece en la acusación de su petición de decomiso.

Señaló que “el MP en su acusación no dedicó ni un párrafo a su intención de decomisar bienes, ni en el juicio oral su teoría del caso se fundamentó en esa petición”.

“Nosotros durante dos días hemos demostrado al MP que aquí no se mostró soborno, no hubo enriquecimiento ilícito, ni lavado de activos. Ahora hay un nuevo cuco, el decomiso, ¿Cómo el MP va a de comisar un bien cuando no lo puso en la acusación? En el juicio oral, nadie probó soborno, por lo que pedimos una absolución total en favor de Díaz Rúa, basada en derechos”, expresó.

Durante el discurso de cierre, el abogado Manuel Núñez Fermín, sostuvo ante el Primer Tribunal Colegiado que Díaz Rúa, tenía un patrimonio antes de ser funcionario público, razón por la cual el juicio llevado por el MP “no es más que un caso sin soporte probatorio”.

Núñez, en su defensa a favor de Díaz Rúa, hizo referencia al lavado de activo, manejo de dólares, cuenta bancaria de campaña del Partido de la Liberación Dominicana del 2005 hasta el 2012, y declaración jurada de bienes, definiendo al imputado como un “ingeniero exitoso, que tiene un patrimonio antes de ser funcionario”.

Citó que dicho patrimonio consiste, entre otros bienes, “en una villa en La Romana valorada en RD$65 millones; una casa en el residencial Cuesta Hermosa, adquirida en 1990; un apartamento en la Torre El Caney, e ingresos recibidos de sus actividades personales a través de sus empresas como la Importadora San Isidro y otras empresas que ofrecían servicios de ingeniería”.

En ese orden, Núñez aseguró que “Víctor Diaz Rúa, si puede justificar su patrimonio”.

Sobre la acusación de lavado de activos calificó la proposición fáctica del MP de “escandalosa”, al decir en su acusación que su cliente “tenía un ingreso en la banca formal de más de RD$35 mil millones”.

“Víctor Diaz Rúa no movió esa cantidad de dinero a certificados como dice el MP, él hacía movimientos con el mismo certificado”, dijo para argumentar que Rúa nunca tuvo esa cantidad y que la misma fue mal sumada por el MP.

En cuanto a la cuenta 5921 del Banco Popular, la cual fue abierta por Ramón Rivas Cordero y Francisco Javier García, “según confesión de Rivas ante el tribunal cuando testificó”, Núñez reiteró a las juezas que “Díaz Rúa no firmó un solo cheque de esa cuenta”.

Agregó que “la citada cuenta de RD$123 millones era del PLD de sus actividades políticas y Díaz Rúa era el secretario financiero de esa organización”.

“Fue un error del Ministerio Público incluir dicha cuenta en la página 132 de acusación como una cuenta autorizada de Víctor Díaz Guerra, hijo de Díaz Rúa. En ese año 2006, él no era siquiera mayor de edad, grave error de la PGR, pues eso no da para sustentar su acusación fáctica”, sostuvo el abogado.

Agregó que “se comprobó que esa cuenta pertenecía al PLD por más de 10 años y que tres personas tenían acceso a la misma: Ramón Rivas, Francisco Javier y Víctor Díaz Rúa, este último como director financiero. Y que los métodos de pagos a los dirigentes del PLD, en cada actividad realizada en provincias era mediante cheque”.



Sobre los préstamos de la misma cuenta

La defensa de Díaz Rúa aclaró al tribunal que la afirmación del MP sobre lavado de activos, basado en préstamos hechos por su defendido, no se corresponde con la verdad, porque “en su calidad de titular, el secretario de finanzas del PLD hizo 12 préstamos, de los cuales diez fueron para asuntos de campaña política del partido peledeista, y solo dos préstamos personales eran de Víctor Díaz Rúa”.

Destacó que el imputado “presentó certificaciones de los empréstitos valorados en RD$60 millones”.

En cuanto a la acusación del MP del supuesto soborno recibido de Ángel Rondón Rijo, unos US$674 mil, cantidad con la cual compró un apartamento, aclaró que su cliente, demostró al tribunal mediante tres recibos, el pago de ese inmueble y una carta de Vista Mar, certificando que entre Diaz Rúa y Rondón Rijo se realizó el traspaso a Andoramar, “de modo que no hubo soborno, si una contrapuesta”.

Ministerio Público: Ilusa defensa

El representante del Ministerio Público, Wilson Camacho, respondió a las declaraciones de la defensa de Díaz Rúa, expresando que la misma “se ha tornado ilusa, porque el juicio Odebrecht se ha llevado por ser un esquema transnacional, y pretenden que le crean no hay soborno transnacional. Pretender concentrar la discusión en cómo Odebrecht construía las obras, cuando esto se trata de qué hacía Odebrecht para conseguir las obras, creo es una conducta ilusa”.

