Defensa de Jean Alain espera tribunal ordene el cese prisión preventiva

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Gustavo Biaggi parte de la barra de defensa del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, manifestó este martes que están en la espera que el Tercer Juzgado de la Instrucción ordene el cese de la prisión preventiva, debido a que el tiempo máximo ya expiró.

Biaggi explicó, que un cese de la duración máxima del proceso del día 8 de junio del 2021 cuando salió la Resolución de la medida de coerción, por consecuencia se entiende que hasta por oficio el juez Amauri Martínez deberá de pronunciar el cese ya cumplido el plazo, esto sucede el día 8 de enero.

“Calculando que ese día se dictó la resolución, se podría decir que sería el 9. El plan de nosotros es depositar ese mismo día ante el tribunal para que ordene el cese de la prisión preventiva y si no está de acuerdo con lo sometido, se fija audiencia a fin de conocerla, ese sería nuestro primer petitorio”, agregó.

El abogado informó que el 17 del mes en curso, el exprocurador de la República tiene revisión obligatoria de medida de coerción, entendiendo que si lleva a cabo el cese queda sin efecto esta audiencia.

“Yo hablé con él, 25, 28 y el 30 del mes pasado y lo noté muy bien de ánimo, estaba trabajando con las pruebas y preparando sus argumentos en conjunto con nosotros”, manifestó el letrado tras ser preguntado sobre si estado de ánimo luego que el pasado viernes, hicieran un chiste del mal gusto sobre un presunto suicidio.

Además, sostuvo que el Ministerio Público, es decir, Wilson Camacho, envió una comunicación el pasado 30 de diciembre, indicando que se habían borrado unas pruebas, tras la defensa del exfuncionario solicitar un disco duro que contenía unas pruebas “la respuesta no tenía ninguna compaginación con la pregunta, eso lo vamos a discutir en la audiencia del 24 de febrero”.

Aseguró que ese plazo que el juez otorgó el pasado 19 del pasado mes, ya se cumplió para que le entregaran las documentaciones correspondientes y ya se hizo, por tal razón, mandan la misiva el 30 justificando que no tienen esos expedientes a disposición de su cliente.

“Esto se puede llamar la prueba inaccesible, o sea, si la prueba no existe no la pueden poner, esto pudiera dar pie que el día 24 de febrero se excluyan pruebas o alegar que una prueba no puede estar en un solo lado de la barra”, resaltó.

Sin embargo, agregó que el enfoque es en la solicitud de cese de la prisión de oficio, depositando la Resolución de la jueza Kenya Romero como ella misma lo catalogó, que era el tiempo máximo el día que impuso la medida coercitiva a cumplir en recinto de Najayo-Hombres.

