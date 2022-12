Defensa de Jean Alain dice necesita un año para estudiar acusación Medusa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La defensa del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, afirmó este lunes previo a la audiencia preliminar que necesita un año aproximadamente para poder estudiarse el expediente acusatorio Medusa, cuyas páginas sobrepasa los seis millones.

Carlos Balcácer uno de los abogados del exfuncionario acusado de corrupción administrativa, dijo que “tenemos el agravante que no podemos presentarnos a Najayo ni con seis millones ni con 100 mil páginas, porque no nos permiten ingresar, esa es la queja que traemos hoy aquí”.

En ese sentido, sostuvo que necesita un año para estudiar el expediente que contiene seis millones de páginas.

Precisó, además, que el Ministerio Público reconoce que ese documento no es lícito y el juez en la pasada audiencia les dio la razón como defensa y ellos también y hasta contribuyeron con el plazo.

“La historia se reitera, hay archivos que no son pasivos y elevamos la instancia al magistrado para que por lo menos controle la situación, el archivo de la Procuraduría Especializada de Corrupción y Persecución Administrativa (Pepca) abre, sin embargo el de nosotros no, ni el de Jean Alain ni otro que nos facilitaron, les señalamos las pruebas que no nos interesaban”, explicó Balcácer.

Destacó, incluso, que se han encontrado con unos archivos innecesarios y no saben la razón, indicando que le parece que los teléfonos que el Pepca ocupó desde los entrevistados tenían situaciones muy personales y la adjuntaron tal cual.

“Vamos a mostrarlo, nosotros no tenemos que falsear la verdad, tienen hasta fotos de niños con los involucrados en el testimonio”, indicó el letrado.

Informó que el cese de la prisión preventiva vence este 29 de diciembre, señalando que van a solicitar el cese después de esa fecha.

“No podemos ser extemporáneo. La audiencia preliminar está hoy condenada al fracaso por los archivos que no abren y demostrable ahí, tenemos la laptop”, declaró el togado a la prensa.

Asimismo, informó que ya están en contacto con la Pepca para tramitar las pruebas y cuales hay que excluir para la economía en el proceso judicial.

“Nosotros le ahorramos al menos 30 pruebas. No obstante, el Pepca entiende que es un equipo de defensa de 16 abogados y estamos con un personal suficiente para encarar los seis millones de páginas y no es así, nosotros somos tres abogados”, señaló el jurista al tiempo de quejarse por el grosor del documento acusatorio.

