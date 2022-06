Defensa de Jean Alain debate informe CC “filtrado con propósito de generar campaña de descrédito”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Consejo de Defensa del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, debatió este miércoles los puntos contenidos en el informe final emitido por la Cámara de Cuentas (CC), señalando que dicho documento fue puesto en circulación y filtrado a los medios por el Ministerio Público, sin haber sido notificado al investigado, esto con miras a generar un supuesto “espectáculo mediático en descrédito de su cliente” a sabiendas que los hallazgos contenidos en el mismo no son de carácter punitivos, sino incumplimientos administrativos.

Durante una rueda de prensa ofrecida este miércoles, los abogados presentaron la aclaración de varios puntos presentados en dicho informe

Para los juristas resulta preocupante que un órgano del Estado como es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana afirme esto desconociendo u omitiendo lo establecido en la Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicio Obras y Concesiones y su reglamento número 543-12 que habla de la falta de planificación de obras, previendo dicha ley aumentar y disminuir en un 25 % todo monto contratado original en obra.

Argumentaron, que de acuerdo con eso no existe violaciones a la ley ni falta de planificación general cuando el aumento de las obras solo fue de 5.13 %. De igual manera, que todas las obras en ingeniería se evalúan con lo que se denomina un presupuesto o estimado de las obras.

En el punto 2.3.2 sobre los cambios en el diseño de planos, dijeron que es de todos conocidos que la industria de construcción los cambios son normales en los proyectos de esta envergadura, siempre que los mismos se encuentren dentro del monto del contrato, de ahí que la ley sobre contrataciones públicas lo permita. “De hecho, las correspondencias que se hacen referencia se reflejan un manejo administrativo correcto, los cambios en las obras son normales y contemplados en obras de esta magnitud, pues siempre existen imprevistos que son imposibles de advertir en el diseño”, aseguraron.

Sobre el apartado 3.3.6 sobre la falta de estudios básicos, sanitarios vulnerabilidad e hidrología, los representantes legales explicaron que desde el inicio, “el Ministerio Público ha querido desmeritar la obra, insinuando de manera falsa la carencia del debido soporte. Sin embargo, todos los proyectos que conforman el Plan de Humanización de Sistema Penitenciario le fueron realizados los respectivos estudios”.

En ese sentido, agregaron, que la misma Cámara de Cuentas afirma que existen procedimientos de compras vinculados al Plan de Humanización que no fueron publicados y presentan un resumen en detalle, en el cual se confirma la existencia de estudios de suelo, estudio de topografía, impacto ambiental, entre otros.

Los letrados dijeron que, según la auditoría, los estudios no fueron publicados, pero sí certifican su existencia.

De igual manera, se ha cuestionado la existencia de un estudio de impacto ambiental sobre La Nueva Victoria , “quedando demostrado esa falsa acusación” ya que la obra cuenta con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y la respectiva resolución de Ayuntamiento de Guerra que otorgó el permiso de uso de suelo, documento que reposa en los archivos del Procuraduría General de la República (PGR) y que el MP se ha negado a suministrar una fotocopia de dicha documentación, en “franca violación” a la ley de libre acceso a la información pública.

En cuanto a la diferencia en la supervisión y fiscalización de obras y vicios ocultos en la obras, los letrados indicaron que Jean Alain Rodríguez no es constructor ni ingeniero y que esas responsabilidades recaen sobre los contratistas, teniendo en cuenta que los vicios ocultos adquieren su nombre, precisamente porque son ocultos y difíciles de evidenciar, y contractualmente no se puede hablar de los mismos si las obras no están terminadas y recibidas por la entidad contratante, como bien está establecido en el artículo 21 de los contratos de construcción referente a la garantía de vicios ocultos. Contratos, explicaron, que fueron ratificados y refrescados en todas sus partes por la actual PGR.

La rueda de prensa fue presidida por el abogado Carlos Balcácer, quien afirmó que la CC no consultó a nadie. “No consultaron a nadie, porque no está aquí”, manifestó al presentar el referido informe.

Balcácer también reafirmó que su defendido es un preso político.

“Hoy más que nunca… ¿ustedes saben por qué Jean Alain está preso?, desde el punto de vista de la coerción, por temor a obstruir la investigación, no es por fuga”, aseguró.

Relacionado