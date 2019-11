Defensa de Díaz Rúa presenta recurso de oposición a planteamientos del MP

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La defensa de Víctor Díaz Rúa presentó la tarde de este miércoles un recurso de oposición a todo lo planteado por el Ministerio Público referente a sus conclusiones e incidentes, el cual fue rechazado por el presidente del pleno.

Las defensas técnicas de los seis imputados alertaron al pleno que el MP, no se estaban refiriendo a los argumentos planteados por ellos, a lo que el doctor Wilson Camacho replicó que “ellos no pueden dirigir su discurso, porque no plantearon nada con fundamento, solo con argumento”.

La tarde de este miércoles los imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Tommy Alberto Galán, y Andrés Bautista se defendieron de las llamadas delaciones premiadas señalando que las mismas no son oficiales, ni están firmadas.

El MP sostiene que sus documentos e investigaciones sí son oficiales, sobre todo lo relativo a las cuentas bancarias. “La defensa de Rondón nos ha objetado dos veces nuestro discurso”, expresó Camacho.

Rondón se dirigió a los miembros del pleno para informarle que está deseoso de que sean leídas las delaciones premiadas en audiencia para demostrar que sólo una es válida: la numero 54 de Marcos Vasconcelos Cruz.

Anuncios

Relacionado