Defensa de capitán PN vinculado en crimen David afirma reales culpables no están en expediente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Percival Peña, abogado del capitán de la Policía Nacional e imputado en la muerte de David de Los Santos, Domingo Alberto Rodríguez, reveló este viernes que los verdaderos culpables del crimen no están en el expediente del Ministerio Público.

Asimismo, afirmó que su defendido entregó el mando del destacamento del Naco, donde David fue golpeado brutalmente supuestamente por los reclusos, antes de suceder el hecho, después de las 10 de la noche.

“El hecho pasó después de las 11 de la noche. Pero lo que he notado en esto es la manipulación del proceso fáctico del Ministerio Público que no hizo una investigación, los verdaderos culpables no están en el expediente”, precisó el letrado.

Elvis Montero, pariente del fallecido, denunció su inconformidad en torno al caso, puesto que entiende que allí no están todos los involucrados.

Dijo, que vio nacer al hoy occiso, y que fue el único incidente que el joven se vio involucrado, por lo cual culpó al centro comercial de detenerlo sin necesidad, asegurando que este solo era un cliente de dicho establecimiento.

Aseguró, que la ruta de la víctima, debido a que este trabajaba en otra plaza cerca de donde sucedió el hecho.

Además, mencionó unos nombres de un cabo apellido Ortiz y otro Alexis Montero, que supuestamente están señalados en el incidente de sangre.

