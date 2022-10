Defensa de Adán Cáceres pide al tribunal que abogados querellantes del Estado salgan de audiencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La defensa técnica del principal imputado en caso Coral, Adán Cáceres, pidió este viernes al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que los actores civiles y abogados querellantes que representan al Estado, salgan del salón audiencia donde se conoce la fusión con Coral 5G.

El pedimento fue a la jueza Yanibet Rivas, quien no ha podido iniciar la vista de unificación de los casos, porque el abogado de Cáceres presentó el incidente.

Waldo Paulino, abogado de varios imputados en el caso, explicó que esta solicitud se hace precisamente porque estos representantes del Estado no tienen la calidad para obrar en justicia.

“Ellos debieron de interponer la querella mediante el Ministerio Público, es decir, Procuraduría Especializada de la Persecución Administrativa (Pepca) y nunca lo hicieron, la pusieron ante el Sexto Juzgado de la Instrucción, el apoderado del caso, eso la normativa no lo contempla”, sostuvo Paulino.

De acuerdo al letrado, el órgano persecutor, según la normativa del Código Procesal Penal, es la entidad que puede acoger la admisibilidad de una querella.

“El Ministerio Público es el juez de la querella en el momento, ante que un magistrado de la instrucción pueda ponderar si la acoge o no, al ellos no cumplir con ese voto de la ley, ahora algunas de las defensas técnicas se pusieron de acuerdo que saque a los querellantes del proceso, porque no tienen calidad para estar como víctima, querellante y actores civiles, son figuras diferentes”, dijo el abogado.

Asimismo, indicó que los representantes del Estado, no han dicho nada, porque saben que no cumplieron con el voto de la ley.

“Si hubiesen depositado ante el Pepca y habrían acogido su admisibilidad, entonces era este órgano que debía notificar al tribunal, para que dicho tribunal vía secretaría avisara a los abogados defensores, pero por vía de consecuencia la querella es ilegal”, expresó Paulino.

Relacionado