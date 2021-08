Defensa Ángel Rodón afirma caso Odebrecht es solo propaganda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –“El juicio de fondo del Caso Odebrecht desde sus inicios es pura propaganda”, así lo afirmó este viernes la defensa técnica de Ángel Rondón, Esmery Rodríguez, quien hizo un recuento durante la audiencia a las juezas del inicio de la propaganda desde Alemania, pasando por la Era de Trujillo para llegar a la gestión de Jean Alain Rodríguez a quien acusa junto al Ministerio Público de aplicar la propaganda en los medios de comunicación de la Republica, en el caso Odebrecht.

Durante la audiencia el discurso de Rodríguez fue el siguiente: “El MP ha abrazado el populismo, la propaganda para engañar a la población”, ya que aún no saben de donde salen los 92 millones de dólares en soborno, en esa gran propaganda no sabemos de qué estamos hablando porque en la acusación no aparecen las pruebas de soborno, pues en una página dicen son 92 millones y en otra afirma son 136 millones de dólares”.

