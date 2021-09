Defensa Andrés Bautista concluye, juicio Odebrecht “fue inútil”; pide su absolución

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ex presidente del Senado, Andrés Bautista García, imputado en el caso Odebrecht, junto a sus abogados finalizó este jueves su discurso de clausura de defensa, manifestando su “tranquilidad por la capacidad, responsabilidad e imparcialidad” de las juezas del Primer Tribunal Colegiado, quienes dijo aplicarán justicia porque el, es inocente.

Tras finalizar la audiencia, y con ello el discurso de cierre de su defensa, Bautista García dijo que siempre pidió a Dios que le diera salud mental y física para llegar al final del proceso judicial que reitero “lo metieron por asuntos políticos”; y gracias al apoyo de mi familia, amigo me mantenido firme, he estado tranquilo porque nunca he cometido ningún hecho”.

Agrego “tengo tranquilidad porque he visto la capacidad, responsabilidad e imparcialidad de las juezas y creo que aquí se hará justicia. Siempre he dicho que esto fue una retaliación política ordenada por Danilo Medina y ejecutada por su peón, el perverso Jean Alain Rodríguez”.

La defensa de Andrés Bautista, dijo que demostró en el juicio, con las mismas actas del Senado aportadas por el Ministerio Público, que su defendido no fue quien solicitó la inclusión en la agenda ni la aprobación de los contratos de financiamientos para la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste y la Hidroeléctrica Palomino Fase I, contrario a la acusación “fabricada” por el entonces procurador general, por Jean Alain Rodríguez.

En ese sentido, señaló que “son las pruebas y no los jueces quienes condenan y que, en consecuencia, es la ausencia de pruebas las que habrán de descargar al exlegislador y no las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional”.

De su lado, el coordinador de su defensa técnica, Carlos Salcedo, recordó que “el que no tiene hecha no tiene sospecha”, para hacer un resumen a periodistas del contenido de sus peticiones al tribunal.

“Nosotros hemos concluido una tarea ardua, porque Andrés Bautista no debió estar en este proceso, ustedes saben que esto fue una decisión puramente política, para atacar al Partido Revolucionario Moderno, PRM, y la persona de su presidente”, expresó.

Nuestra conclusión, son conclusiones para un inocente, de absolución, de descargo porque no hubo de parte del Ministerio Publico una labor de investigación, nunca la habido, no la habrá, Andrés Bautista ha pasado por la vida pública manifestando su compromiso con la democracia, con la reforma y modernización procesal penal, ley de Libre Acceso a la Información Pública, con reforma del Congreso, con la Ley de Cámara Cuentas, es decir Andrés Bautista García, manifestó un compromiso desde el Congreso de un ciudadano ejemplar, que entro a la vida política como un empresario exitoso”.

La barra de la defensa, concluyó formalmente ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, solicitando dictar sentencia absolutoria a favor de Andrés Bautista.

Además, solicitaron al tribunal el rechazo del decomiso de sus bienes y el cese inmediato de toda medida de coerción que pese en su contra.

Durante la mañana de este jueves, Jorge López Hilario, dijo a las juezas que con la misma acta 227 del Senado aportada por el Ministerio Público, “quedo demostrado que Andrés Bautista no gestionó la aprobación del contrato de financiamiento del Acueducto de La Línea Noroeste, aprobado el 22 de marzo de 2002, y que por el contrario votó en contra de que se incluyera en la agenda del día, se liberara de trámite y se aprobara el contrato”.

“Tampoco, influenció para aprobación de los contratos acueducto Línea Noroeste, ampliación de la Línea Noroeste e hidroeléctrica Palomino”.

En ese sentido, señaló que “son las pruebas y no los jueces quienes condenan y que, en consecuencia, es la ausencia de pruebas las que habrán de descargar al exlegislador y no las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional”.

Para finalizar el juicio de fondo, solo faltan los discursos de clausura del ex senador Tommy Alberto Galán Grullón y abogado Conrado Pitaluga Arzeno.

Relacionado