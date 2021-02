Dedicatoria de los torneos, un negocio para muchos

Se ve muy obvio como muchos organizadores de eventos deportivos dedican torneos solo por esperar unos pesos por parte alguna institución, que en mucho de los casos son del Estado.

Es lamentable como se dedican los torneos nacionales aún cuando los protagonistas ni siquiera conocen la disciplina.

Usted se imagina ver por ejemplo un evento dedicado a Félix Sánchez, Gabriel Mercedes, Jack Michael Martínez, Jack Veneno, Sammy Sosa, Pedro Martínez, Al Horford, Wanda Rijo, Juana Arrendel, entre otros atletas.

Pero no solo a los atletas, hay empresarios ligados al deporte, dirigentes deportivos que merecen dedicatoria, que sabemos tienen los méritos y que de una forma u otra tenemos certeza de su entrega al deporte.

Claro, no toda dedicatoria es para percibir dinero. El comentario no va a esas federaciones y dirigentes que no hacen ese tipo de acción.

Ojo con eso, principalmente a los funcionarios que se prestan para ese tipo de acto reprochable.

Aclarándole a Quilvio Hernández y a Puello Herrera

La semana pasada este medio publicó dos historias, una de Quilvio Hernández, presidente de las Águilas Cibaeñas, quien declaró que la Serie del Caribe es deficitaria, y luego quiso retractarse. Luego, Juan Francisco Puello Herrera le respondió a Quilvio diciendo que el evento no era deficitario, al final, este lunes publicamos una entrevista con Vitelio Mejía confirmando que el evento si es deficitario para los equipos que van al evento.

En conclusión, el periodismo es un sacerdocio de servicio a la sociedad como dijo Miguel Franjul en su discurso de conmemoración del 50 aniversario como periodista. Cada vez que un periodista sale a la calle a buscar una noticia muchas veces el protagonista no se siente conforme con el escrito, pero nuestro trabajo es llevarle al lector las noticias manteniendo la ética periodística.

Willitos: Saludo la designación del buen amigo Dionisio Soldevila como editor deportivo del periódico Diario Libre. Enhorabuena, amigo. Felicidades.