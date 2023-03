Dedican el torneo de pesca El Dorado a la Armada de la República

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La cuadragésima novena edición del torneo de pesca El Dorado será celebrada este sábado 25 de marzo en las instalaciones del Club Náutico de Santo Domingo, en Andrés Boca Chica, bajo la dirección de Marco Sánchez.

Según señala este viernes un comunicado, la justa está dedicada al 179 aniversario de la Armada de la República y al vicealmirante Roger Thomas Mora Jiménez.

Las embarcaciones participantes se harán a la mar desde las 7:00 de la mañana para presentar las piezas capturadas a más tardar a las 6:30 de la tarde, se apuntó.

Todos los participantes deben ser mayores de 12 años, mientras que el peso mínimo para que una pieza pueda clasificar será de 12 libras. El pescador que capture el Dorado de mayor peso será el ganador del torneo. Se realizará una categoría juvenil de 12 a 16 años que competirá entre ellos.

Acto de apertura

Durante la tarde de este viernes se producirá el acto para dejar oficialmente inaugurado el torneo. A las 5:00 P.M., se entonará el Himno Nacional y posteriormente el himno de la Armada Dominicana.

Luego de la bendición a cargo del párroco de la Armada, el comodoro Héctor Duval dirá las palabras centrales. A seguidas hablará el comandante general de la Armada Dominicana, Vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández. Para finalizar la ceremonia, el director del torneo, señor Marco Sánchez, se dirigirá a los presentes.

Premiación

El acto de premiación y clausura iniciará a las 8:00 de la noche de este sábado en el Salón Principal del Club Náutico de Santo Domingo.

El evento cuenta con el entusiasta patrocinio de Autohaus, Casa Mencia, Delta Comercial, Pala Pizza,Chery,Liqui moly, Navieras Rannik, Imca, Glassart, Read Marine, Kinnox, Automarina, United Petroleum, La Colonial, Marine Trophies, Domopack, Odette, Olivia, Okazu, Civilmek, Grupo Cometa, KG Construcciones, Revista Abordo, Et Heinsen, Constructora Rizek, Hardom, Yamaha, La Aurora, Hodelpa, Ron Punta Cana, Black and White, Right Construccion, Lincoln Road, El catador, Aqualy, Sherwin Williams, JP Chennet, La Famosa, Blue Magic y Banana Boat.

