Declaran en rebeldía a Andy Dauhajre; minutos después acude a tribunal y apela

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró en rebeldía este jueves al economista Andrés (Andy) Dauhajre, sobre quien además dictó orden de arresto en su contra, luego de que este no asistiera a tiempo a la audiencia al que había sido convocado.

Sin embargo, minutos después de que se conociera la decisión el profesional de la economía se presentó al tribunal donde interpuso un recurso, con el fin de que se anule la sentencia emitida en mayo de este año que involucra su persona.

Dicha sentencia, dictada por el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, revocó el archivo de una investigación que lo asocia a supuestos sobornos recibidos de la empresa Odebrecht para la construcción de Punta Catalina.

La decisión tomada por los jueces se produjo luego de una objeción sometida por Guido Gómez Mazara, mediante la cual solicitó revocar el archivo de la investigación, que había sido ordenado durante la pasada gestión de Jean Alain Rodríguez al frente del Ministerio Público.

Para el dirigente político, el archivo de la investigación se realizó de manera irregular por el entonces procurador general de la República, por lo que decidió someter la objeción.

Gómez Mazara entiende las pasadas autoridades del Ministerio Público “dejó al descubierto la intención del poder político de proteger todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y Andrés Dauhajre de US$750, 000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD, aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York”.

