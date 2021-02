Declaran al congresista Espaillat “Defensor de los Niños 2020”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Por su constante lucha a favor de la niñez durante el pasado año en los Estados Unidos, el congresista Adriano Espaillat (NY-13), fue declarado como “Defensor de los Niños 2020” por la organización First Focus Campaign for Children (Campaña Primer Enfoque para los Niños).

Asimismo, la organización bipartidista sin fines de lucro, que aboga directamente por un cambio legislativo en el Congreso para garantizar que los infantes y las familias sean una prioridad en las decisiones de políticas y presupuesto federales, reconoció a 120 legisladores de ambos partidos.

Al recibir tan digno reconocimiento, Espaillat expresó “los premios son agradables. Nos hacen sentir bien. Y pueden indicar a nuestros constituyentes que tal vez estamos logrando que las cosas se hagan”.

“Pero el trabajo detrás de este premio es lo que realmente importa”, sentenció.

“Gracias a nuestros esfuerzos, pudimos distribuir con éxito más de 70,000 dispositivos electrónicos a los estudiantes en cada uno de los distritos escolares dentro de nuestro distrito congresual”, precisó.

Una vez que los estudiantes recibieron sus dispositivos, la oficina de Espaillat entendió que los padres estaban teniendo dificultades con las diversas plataformas de aprendizaje remoto, y como solución, el congresista y su equipo trabajaron una vez más con el Departamento de Educación de NYC para crear un programa de 10 semanas para brindar talleres semanales de orientación, tanto en inglés como en español.

“Como parte de nuestros esfuerzos legislativos en Washington, durante el final del 116º calendario legislativo, pudimos asegurar $2.5 millones de dólares adicionales para el Programa de Nutrición del Mercado de Agricultores de WIC como parte del proyecto de ley de Apropiaciones de la Cámara”, dijo Espaillat.

“Debemos continuar con esos esfuerzos para aumentar los fondos para programas vitales que apoyan a mujeres y bebés, ayudando a quienes reciben asistencia nutricional del programa WIC a comprar productos frescos de los mercados de agricultores de origen local”, agregó.

El congresista Espaillat luchó durante la administración Trump contra la “Regla de Carga Pública”, que tuvo terribles efectos en el acceso de las familias inmigrantes a los servicios públicos”.

“Afortunadamente, la Administración Biden ahora está revisándola para deshacer este terrible asalto a las familias inmigrantes”, señaló Espaillat.

“Estos son solo algunos de mis esfuerzos para garantizar el apoyo y la protección de los niños y las familias”, observó.

“Los niños necesitan más atención de la que tradicionalmente les han prestado los legisladores, ellos constituyen una cuarta parte de nuestra población, pero gastamos solo el 7.48% del presupuesto federal en ellos, incluso cuando la pandemia mundial amenaza con revertir los avances económicos obtenidos desde la Gran Recesión”, dijo Espaillat.