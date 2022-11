Declaran a Cirilo Moronta “El Dominicano del Año 2022” en Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – En el marco de la celebración del 12 aniversario del portales digitales “Zabala Al Día Y Al Día TV Más”, dando continuidad a su programa de reconocimiento a una personalidad e institución de la comunidad por sus grandes aportes en favor de los más necesitados ha seleccionado al líder comunitario Cirilo Moronta, presidente de la Fundación 809 como “El Dominicano del Año 2022”. Cirilo, con casi 50 años al servicio de la comunidad, ha logrado convertirse en una de las personas más humanitarias en Washington Heights-Inwood, los cinco condados y en algunos estados de la nación americana donde residen los dominicanos.

Cirilo Moronta es el homenajeado número seis del reconocido portal digital uniéndose al congresista Adriano Espaillat, la Chef Tita, el comunicador Ramón Aníbal Ramos (EPD) y los periodistas Joseph Cáceres y Carlos Nina Gómez.

“Cirilo Moronta es “El Dominicano del Año 2022. Moronta, es el propietario del icónico y legendario Restaurant & Grill, también conocido como “La Casa del Dominicano en el Exterior”, fue seleccionado unánimemente por un comité designado por los portales digitales “Zabala Al Día Y Al Día TV Más” el cual me honra presidir. Moronta reúne todas las cualidades y muchos méritos para recibir tan importante nominación. Cirilo encabezó tele maratón realizado en la ciudad de New York en favor de los damnificados de huracán Fiona que azotó el país el pasado mes de octubre y donde participaron varias organizaciones como Causa USA, la Fundación AIB entre otras instituciones, logrando enviar para la República Dominicana un Furgón lleno mercancías comestibles, enseres médicos, ropas, juguetes, sillas de ruedas, bastones , camas entre otras cosas básicas para ser repartidos entre los más afectados en la provincia La Altagracia-Higuey. Nos llena de orgullo esta gran selección en favor de un dominicano que lo ha entregado todo en favor de la comunidad”, dijo José Zabala, editor de “Zabala Al Día Y Al Día TV Más”.

“La verdad es que yo me siento sumamente agradecido del equipo de Zabalaaldia.com por seleccionarme como Dominicano del Año, de verdad que eso me llena a mí de mucha emoción y también es un reto que me dice, que tengo que seguir trabajando, aportando a lo que nosotros venimos haciendo por tantos años; de verdad que me siento contento, muy agradecido, y es un trabajo que yo vengo realizando en conjunto con la comunidad, o sea, no solamente es Cirilo Moronta, sino que es un grupo de comunitarios que se han unido a mi trabajo, y de verdad que quiero darle las gracias a Dios porque nos ha podido mantener y nos ha dado la salud, es lo más importante para seguir trabajando y haciendo lo que a uno le gusta y lo que nos hace sentir bien”, dijo Cirilo Moronta.

“Bueno, cómo te mencioné anteriormente, primero pedirle a Dios que nos siga manteniendo en salud para nosotros poder seguir trabajando. Estamos ya a dos semanas del Día de Acción de Gracias, un día tan importante y que tanta familia espera, y más en estos momentos tan difíciles. Y ya estamos preparando el escenario para hacer la entrega número 20. Bueno, hay que ser agradecido y a la vez poder aportar algo a tanta gente que lo necesita, y ya es una tradición de uno. Yo soy una persona sumamente agradecida, soy de la comunidad, son casi 50 años en la comunidad y tengo que decirles que Cirilo Moronta le agradece a su gente, a su diáspora por el apoyo que yo he recibido, y por eso yo también tengo que ser agradecido para poder ayudar a aquellos que lo necesitan”, finalizó diciendo Moronta.

Relacionado