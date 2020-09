La transparencia en el ejercicio de funciones públicas ha sido un elemento muy importante en el debate político por décadas. De ahí se deriva la obligación que contraen los funcionarios públicos a presentar una Declaración Jurada de Bienes al asumir sus funciones. La Ley No. 82-79, promulgada en diciembre de 1979, fue la primera iniciativa legislativa que obligó a los funcionarios públicos a “levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante Notario Público” de los bienes que constituyen el patrimonio del funcionario. Posteriormente han surgido otras iniciativas legislativas con el interés de enriquecer y actualizar lo que ya esta ley había ordenado.

La Declaración Jurada de Bienes ya es parte de la cultura del funcionario público dominicano, y constituye algo positivo. Por esta razón, periódicamente se cuestionan las declaraciones juradas de algunos funcionarios. Hoy en día el problema ya no es la falta de declaración de bienes, ahora el problema es lo que se declara. En múltiples ocasiones, funcionarios públicos han adoptado la práctica de declararse millonarios al momento de asumir sus funciones; y esto, naturalmente, despierta el interés colectivo, sobre todo en los casos de personas a quienes no se les conoce una vida empresarial o comercial. Al parecer, para algunos funcionarios esta es una declaración jurada de aspiraciones, no de bienes.

¿Por qué se declaran millonarios? Muchas veces, cuando una persona presenta una situación financiera divorciada o intangible, lo hace con el propósito de obtener un beneficio financiero. Por ejemplo, una persona pudiera presentarse insolvente ante las autoridades impositivas para obtener un beneficio fiscal, pero al mismo tiempo presentarse solvente frente a un banco comercial para obtener un préstamo. En el caso de muchos funcionarios públicos, se pretende crear una falsa percepción de prosperidad que sirva de base para sus aspiraciones financieras futuras. Estos funcionarios tratan de vender un estatus financiero ficticio para legitimar una posible prosperidad futura, apelando al “yo ha era rico cuando asumí el cargo”.

¿Cómo se declaran millonarios? Es simple, en quizás la mayoría de los casos, los funcionarios declaran bienes usando el valor que ellos entienden, no el precio de adquisición, como es lo correcto de acuerdo con las normas contables generalmente aceptadas.

Las cosas se declaran al precio de compra o valor de tasación, no al valor que el propietario entienda. En el caso de los bienes inmuebles, por ejemplo, los funcionarios asignan valores antojadizos, sin presentar documentos que prueben el precio de compra o una tasación reciente. Es así como vemos muchos legisladores, ministros y directores generales declarando patrimonios exorbitantes, billonarios en algunos casos. Situación hasta risible, pues “se cae de la mata” que esos funcionarios no han generado en su vida privada ganancias o ingresos netos para la adquisición de dichos bienes al valor presentado.

Las declaraciones juradas de bienes, con honrosas excepciones, no son un reflejo de la realidad financiera de los funcionarios, yo diría que son una Declaraciones Juradas de Aspiraciones. Estas reflejan que tan acaudalado se siente el funcionario, y en algunos casos reflejan sus niveles de ambición y morbo financiero.

¿Cómo resolver el problema? Las declaraciones juradas de bienes deben estar sustentadas por documentos que validen el precio de adquisición de los bienes declarados, o tasaciones que permitan asignar un valor justo a dichos bienes. Por ejemplo, en el caso de herencias no existe un valor o precio de compra, por lo que es necesario establecer el valor real y hacer la anotación correspondiente en la declaración -bien heredado-. De igual manera, es entendible que bienes inmuebles adquiridos con mucha antelación, incrementen su valor través del tiempo (plusvalía). Pero este valor lo debe fijar una tasación del bien, no el criterio del declarante.

Al mismo tiempo, las declaraciones juradas deben ser auditadas y comparadas con lo declarado ante las autoridades impositivas durante los años previos a la designación. Para asegurar que estas presentan la realidad financiera de los funcionarios y no sus aspiraciones financieras. En la actualidad, toda persona activa laboral y comercialmente, tiene un historial ante la Dirección General de Impuestos Internos.

Independientemente del progreso logrado desde la ley 82-79 hasta hoy, es impostergable la aplicación de mejores prácticas para supervisar a quienes administran fondos públicos o desempeñan funciones de poder. Las República Dominicana es un país próspero, así lo avalan los indicadores económicos locales e internacionales. Sin embargo, esa prosperidad no se ha podido transferir en bienestar para los ciudadanos. Los pobres dominicanos enfrentan hoy los mismos problemas de hace 40 años.

Sin embargo, una parte de la clase política gobernante durante ese periodo exhibe riquezas que no entran dentro de lo racional. La política es un instrumento para servir a la sociedad no para servirse de ella. Declararse intangible y morbosamente acaudalado no debe ser la prioridad de un servidor público. La prioridad de todo funcionario público debe ser servir, trabajar por el bienestar colectivo.

Por Braulio Rojas