Decisión sobre nuevo entrenador de los Nets no dependerá sólo de Durant e Irving

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Cuando el general manager de los Brooklyn Nets, Sean Marks, profundice en la búsqueda de un nuevo head coach para su equipo consultará la postura de las dos super-estrellas del equipo, Kevin Durant y Kyrie Irving. El ejecutivo ya había declarado hace unos meses que no tomaría ninguna decisión definitiva sin contar con la opinión de ambos jugadores. Pero, aparentemente, no será la única voz que tenga en cuenta.

Según una información procedente del New York Post, Marks valorará la opinión de otros componentes de la plantilla y del cuerpo técnico. Varias fuentes han indicado que probablemente contactará con otros jugadores sobre los que en Brooklyn han invertido a largo plazo, incluidos DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie y Caris LeVert.

“Diría que no sería nada inteligente por nuestra parte si no involucráramos a algunos de nuestros jugadores clave en esta decisión. Y eso no sólo se aplicará a Kevin y Kyrie”, explicó Marks. “Vamos a reflexionar con todos ellos sobre lo que buscan en un líder y lo que quieren y necesitan de un entrenador.”

El puesto de entrenador jefe en los Nets puede ser considerado como uno de los más suculentos en la actualidad. Al menos entre aquellos disponibles. El esperado debut de Durant, el regreso de Irving y la irrupción de LeVert convierte a los neoyorquinos en uno de los potenciales candidatos al campeonato en 2021. Por el momento, Jacque Vaughn ocupa el banquillo tras sustituir a Kenny Atkinson y registrar un prometedor 7-3 pese a los numerosas bajas con las que el equipo ingresó en Orlando.

El propietario de los Nets, Joe Tsai, ha invertido mucho dinero en la confección de una plantilla que pretende aspirar a todo. Durant e Irving firmaron sendos acuerdos por cuatro temporadas el pasado verano a razón de 164 y 136 millones respectivamente. De la mano aterrizó un compañero cercano y amigo como DeAndre Jordan, quien acordó otro contrato por cuatro años y 40 millones totalmente garantizado.

“[Durant] sigue siendo una voz muy importante en términos de hacia dónde vamos en el futuro y lo que estamos haciendo”, reconoció Sean Marks. “Y por ello lo involucro, como a los otros jugadores, en todas aquellas decisiones que sirvan a ayudar a lo que estamos construiyendo como equipo.”

Vaughn ha trabajado con Marks en hasta tres ocasiones desde 2011 en San Antonio y es considerado como un fuerte candidato para mantener su puesto a tiempo completo. Otro de los grandes favoritos es el actual asistente de los Clippers, Tyronn Lue, quien dirigió a Irving en Cleveland y que también ha sido vinculado con los 76ers. No obstante, sus altas pretensiones económicas podrían suponer un lastre muy importante.