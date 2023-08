Decenas de dirigentes del PRD renuncian disgustados por alianza opositora

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Decenas de dirigentes nacionales y locales del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) renunciaron a esa institución política, disgustados por la alianza opositora que fue firmada la semana pasada entre los tres principales partidos de la oposición.

En un comunicado de prensa, los renunciantes expresaron que el presidente del PRD, Miguel Vargas, impuso su manejo vertical y autoritario en la dirección del partido, al desconocer los organismos y el derecho legítimo de un conjunto de compañeros aspirantes a candidaturas diversas que en toda la geografía nacional venían desde hace más de dos años desarrollando un trabajo político orientado al próximo torneo electoral del 2024, siendo dejados de lado y desvalorados al no consultarles, ni darle participación en la decisión de articular un proceso de alianza.

«El pasado 21 de agosto, el presidente del PRD anunció un acuerdo de alianza con dos partidos que no ha sido presentada, ni evaluada, ni discutida en ninguna instancia de los organismos del PRD profundizando la visión antidemocrática, poco transparente y alejado de la institucionalidad en el manejo de los temas del partido, que se expresa en la usurpación de funciones específicas de los organismos al violar varios artículos del Estatuto General», reza el comunicado.

Aseguraron que la Comisión Política del PRD no se ha reunido, no ha discutido, ni definido nada referente a este proceso de alianza, tampoco la Convención Nacional a cuyo organismo le compete decidir sobre esa «cuestionada y oscura alianza, lo que constituye una decisión con efectos de nulidad absoluta por violar el Estatuto General del PRD; pero lo peor es que no se conocen los detalles y alcance de la anunciada alianza, como si se tratara de una decisión secreta y unipersonal del presidente del partido».

En este sentido, manifestaron su disentir en la forma y el fondo de como se ha asumido un acuerdo de alianza, la cual aseguran excluye a una gran cantidad de aspirantes en los niveles congresual y municipal, quienes en algunos casos se han enterado a través de terceros.

Los renunciantes son Rafael (Fiquito) Vásquez, exsecrio de Organización y exdiputado DN, por 4 períodos, Danilo (Junior) Santos exsecretario general y exacalde de Los Alcarrizos por 3 períodos, Julio Mariñez Rosario; exsecretario de la Liga Muncipal Dominicana, Juan Morales Vilorio; exsenador, Hugo Núñez, exdiputado de La Vega, Ramón Tito Ramírez; presidente del Frente Barrial y Comunal, Ramón Victoria Molina; exsecretario Electoral y Betty Báez, excandidata a diputada, entre otros.

Asimismo los miembros del CEN Aníbal Mena, Nadia Andújar; excandidata a regidora del Distrito Nacional, Leonel Vitini; exdiputado, Osiris Blanco, Daniel Martínez, Sugey Puello, Sócrates Ureña, Maritza Espinosa, José Solís, Joel Paredes, Mary Pili Veloz; excandidata Colegio de Abogados, María Susana (Francia), Luis Raposo; presidente en funciones SPM, Israel Rosario; presidente ejecutivo del PRD en SPM, Arturo Pascual; presidente de zona SPM, Pedro Zorrilla de la Rosa; presidente del PRD en La Romana, Ramón Tweed; presidente del PRD en Villa Hermosa y Eusebio Moya; presidente del PRD en Guayacanes.

Del mismo modo, los presidentes de zonas Luis García, Yelison Díaz Pascual Sánchez, Danny Parra del Frente de Abogados Hato Mayor, Nazareno Vásquez; secretario general en Los Llanos, Francia Vizcaino; secretario de Fedomusde en Guayacanes, Isidro de la Rosa; secretario general en Cumayasa, Yuli Hernández; regidora actual Sabana Grande de Boyá, Carmen Santana;excandidata a diputada Sabana Grande de Boyá, Ramón Aybar Félix; exvicealcalde de Sabana Grande de Boyá, Bienvenido Reyes; expresidente del PRD en Yamasá, Gladys Belén; excandidata a diputada de Yamasá, Robert Reyes; exsecretario en Yamasá, entre otros.

Los renunciantes, próximamente estarán informando sobre las decisiones que tomarán al respecto a su accionar político que emprenderán en lo adelante.