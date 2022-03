Decálogo de un caballero con charming

Por sus modales apropiados y la cortesía con los demás, al buen caballero conocerás. Anónimo.

Por sus modales apropiados y la cortesía con los demás, al buen caballero conocerás. Anónimo.

Comienzo este artículo con esta frase ya que hoy quiero escribir sobre lo que es ser un verdadero Caballero en estos últimos meses he tenido la oportunidad de observar algunos que por razones sociales, de relaciones laborales o personalmente he tenido la oportunidad de compartir y tratar a modo personal . Hace unos dos años atrás pensaba que aún estaba en decadencia pero no hay caballeros y aquí defino un decálogo que llevan estos .

Un gentleman como verdaderamente se definen estos hombres es de aspecto elegante, de cuidados modales, de caminar distinguido, con una exquisita educación y un gusto especial por la estética y admirador de las artes no solo en modo cultural sino también en el gusto por las cosas sencillas pero elegantes .

Una persona es un auténtico gentleman, no solo lo es por su forma de vestir -como cree la mayoría de la gente- o por ser de marcas, tendencias o populismo . Un hombre es un verdadero gentleman cuando además de cuidar su imagen tiene otra serie de valores que le hacen más atractivo y carismático.

1. Amabilidad. Un caballero es una persona que se comporta con educación y con afecto hacia los demás peor sabe perfectamente sus gustos. Que sabe tener un gesto correcto con cualquier persona. Sabe complacer a los demás de forma agradable y cordial. Hay mujeres que han sido tan maltratadas que cuando un Caballero de estos parece confunden el trato que ellos tienen intrínseco por amorío y no es así . Yo como dama he tenido estos casos que por ser amable o atenta los hombres se confunden peor yo siempre estoy clara que quiero y me gusta así mismo los caballeros .

2. Elegancia. El gusto por la estética hace que un verdadero gentleman sepa qué vestir en cada momento y para cada ocasión nunca anda mas expuesto o sobresaliendo . Sabe imprimir su personalidad a su vestuario tomando de la moda, lo imprescindible, para mantener su estilo.

3. Cosmopolita. Un auténtico gentleman ‘tiene mundo’ señores eso es lo que mas me atrae poder escuchar de un caballero sus vivencias aprender de ellos . Ha viajado mucho a diferentes países del mundo, conoce otras culturas. es amante de las bellas artes Se mueve por cualquier lugar del mundo de forma desenvuelta. Se relaciona bien con las personas de otras culturas y creencias.

4. Nobleza. Su vida se rige por valores que tienen que ver con actuar de buena fe, sin maldad o doble intención los verdaderos Reyes tiene nobleza en su interior. No necesita pregonar que tienen un título nobiliario o diferentes activos o dinero, aviones etc para tener ‘nobleza’. Los caballeros ejercen su nobleza en cada gesto y en cada acción de su vida. Es leal, honesto y fiel a su amigos aunque la mayoría tienen muy pocos amigos y bastantes conocidos.

5. Empatía. Conoce y sabe ponerse en el lugar del otro escuchan tienen el don de escuchar . Interpreta de forma acertada los sentimientos de la otra persona, actuando de forma apropiada en cada momento. . Esta es una de las razones por las que un auténtico gentleman suele caer bien a casi todo el mundo.

6. Buen gusto. Gusto. Es una valoración personal en la forma de vestir y de lucir todo tipo de prendas y complementos; además, de ir acompañado de una forma de moverse y de actuar con gracia y buenos modales. Es una persona refinada en sus modales y en su forma de vestir. Pero no cae en la pedantería o en lo pretencioso es muy people person.

7. Charme. Es una mezcla de elegancia, estilo y presencia. Si nos pidieran definir el concepto gentleman con una sola palabra, esta sería la más indicada. Porque en ella recoge, en cierta medida, todas las características de un verdadero gentleman: elegancia, estilo, personalidad, cordialidad, afabilidad, don de gentes, saber estar… es un maestro en el perfecto manejo de las habilidades sociales. Ojo no tiene nada que ver con el físico saben por eso a mi la caritas no me compran sino el Charme.

8. Colabora, no compite. La palabra competir no forma parte de su vocabulario. No tiene adversarios o rivales, porque no compite con los demás. Su espíritu es conciliador y colaborador. Puede ser apasionado, pero no rivaliza. No está interesado en ser el mejor.

9. Objetividad. No es apasionado o subjetivo en sus comentarios o en su forma de actuar muy prudente . Mantiene una neutralidad en cualquier debate o conversación sin perder su propia opinión. Es abiertamente tolerante con todo tipo de opiniones y comentarios, aunque nos los comparta.

10. Sentido del humor. Disfruta con el ingenio y con la gracia de las personas con las que se relaciona se ríe de si mismo con sinceridad no cae en hacer el papel del Payaso. Ahora bien, no hay que confundir el sentido del humor con hacer el idiota o comportarse como un tonto. El verdadero gentleman sabe reírse de sí mismo sin ningún temor a perder su carisma porque los inteligentes se ríen de si mismos y no lo ven como burla .

Un caballero es aquel que yo Rocio Regalado lo defino por la siguiente frase coreana : Quien tiene que llevar la corona debe soportar su peso . Los verdaderos caballeros están por ahí peor son muy cuidadosos y selectivos hasta misteriosos porque hoy en día hay muchas mujeres que solo tiene portada y no contenido y el verdadero caballero observa bastante aunque en cinco minutos tira el scanner y no se deja confundir por apariencias o se deslumbra con cosas populares son escudriñados de lo extraordinario detestan lo ordinario .

Resumiendo, un auténtico gentleman es aquella persona que a su paso deja un cierto aire de gracia, elegancia y saber estar.

Dedicado a mis amigos Caballeros

Por Rocio Regalado

Relacionado