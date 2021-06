Debido a cambio en horario toque de queda, Metro y Teleférico de Santo Domingo reajustan servicios 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), informó este martes que, debido a las nuevas disposiciones anunciadas por el Poder

Ejecutivo contenidas en el decreto 349-21, a partir del miércoles 02 de junio del 2021 se reducirá el horario de servicio del Sistema de Transporte Integrado Metro–Teleférico.

En ese sentido, el horario de servicio a partir del miércoles será de la siguiente manera:

Metro de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábados y domingos de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Teleférico de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

Sábados de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingos de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Además, en vista de que el tiempo de desplazamiento desde un extremo a otro, oscila entre 40 y 45 minutos (con intercambio de líneas) y tomando en cuenta, además, que el

usuario una vez llega a su destino, requerirá de un período extra para llegar a su hogar, se dispone que el recibimiento de pasajeros en las estaciones del Metro y Teleférico se

permitirá en cada caso, hasta 1 hora antes al cierre del libre tránsito.

Se recuerda que esta institución con el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSP) inició una jornada de vacunación, que busca inocular a la ciudadanía, que diariamente

hace uso del Sistema de Transporte Integrado Metro-Teleférico, como parte de las acciones para contrarrestar la pandemia de COVID-19.

La jornada se lleva a cabo en horario especial de lunes a domingo de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde inicialmente, entrando a la Estación Juan Pablo Duarte de la línea 1,

elegida por ser punto de encuentro entre ambas líneas, facilitando así el acceso de todos los usuarios del Gran Santo Domingo y en la estación Eduardo Brito próxima a la avenida

Francisco del Rosario Sánchez.

Desde la OPRET, de acuerdo a un comunicado de prensa, se están reforzando todas las medidas posibles de protección ante esta terrible enfermedad, al tiempo que se hace un llamado a la población dominicana a no bajar la guardia y cumplir con el protocolo establecido, como el uso de mascarillas, lavado de manos y mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible, a fin de contrarrestar y vencer esta pandemia.

El Gobierno dispuso ayer que desde el miércoles próximo el horario de toque de queda para 25 provincias del país, incluyendo el Distrito Nacional, será de 6.00 de la tarde a 5.00 de la madrugada, de lunes a viernes, y desde las tres de la tarde a cinco de la madrugada, los sábados y domingos.

El anuncio del endurecimiento de las medidas de restricción se produce luego de una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional con funcionarios del sector salud y de seguridad del país.

El decreto 349-21 establece que los nuevos horarios se aplicarán desde el 2 de junio al 9 de junio, e incluirá al Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Azua, Bahoruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, El Seibo, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Romana y María Trinidad Sánchez.

También, Monseñor Nouel, Montecristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez y Valverde.

