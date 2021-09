¿Debería el principio de no injerencia prevalecer a toda costa?

Para hablar de los cimientos del derecho internacional moderno debemos remontarnos al año 1945, en un mundo colapsado por la Segunda Guerra Mundial. En ese momento histórico se establecieron una serie de pautas en el derecho internacional, específicamente en la Carta de las Naciones Unidas (ONU), que revolucionaron por completo el papel de los Estados en la comunidad internacional.

En dicho documento se desarrollan principios como la igualdad soberana de los Estados, sean estas superpotencias como Estados Unidos o China, o países tan pequeños como el Principado de Mónaco o la República de San Marino. Igualmente, se promueve el arreglo pacífico de controversias, la restricción al uso de la fuerza, el cumplimiento de las obligaciones con buena fe, el principio de no injerencia, entre otros.

En virtud del corpus iuris internacional, un Estado no puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro. El artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas llama a que ningún país intervenga los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de otro. Sin embargo, esta regla no es del todo absoluta, pues la Corte Internacional de Justicia desarrolla en el caso Actividades militares y paramilitares contra el Gobierno de Nicaragua (Nicaragua vs. Estados Unidos), que si un Estado ha sufrido un ataque armado este puede permitir a otro que realice actividades dentro de su territorio, en el ejercicio del derecho a la legítima defensa colectiva.

Asimismo, existen reglas que superan en jerarquía a este principio como lo son las normas ius cogens, en razón de que, estas se encuentran por encima de los Estados y son de carácter perentorio, por lo que no admiten acuerdos en contrario. Estas normas se anteponen al principio de no injerencia y buscan protección de los derechos humanos o la protección de la comunidad internacional en conjunto. En el caso Bélgica contra Senegal, la Corte Internacional de Justicia recopila algunas de estas, a saber: i) la prohibición de guerras de agresión; ii) la prohibición del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra; iii) la prohibición de la esclavitud; iv) la prohibición del apartheid, de la discriminación racial o la depuración étnica; y, v) la prohibición de la tortura.

No obstante, a pesar de que las reglas son claras, los tiempos traen consigo nuevas interrogantes a situaciones que nos arropan, por ejemplo, ¿qué debe hacer la comunidad internacional en ocasión de negligencia, de violencia contra la ciudadanía o de adulteración de los procesos democráticos? En múltiples ocasiones la sobreprotección al principio de no injerencia ha tenido consecuencias funestas, a saber: i) el Genocidio Ruandés; ii) los millones de muertos que dejó el comunismo en China, entre otros eventos de esta naturaleza.

En este mismo orden, la toma de Afganistán por parte de los talibanes es el suceso que ahora ocupa nuestra atención. Sin presencia internacional Kabul cayó en tan solo unos pocos días, y ahora el Emirato Islámico de Afganistán se encuentra en plena resurrección. Millones de personas, en especial mujeres y niños observan sus derechos humanos desaparecer a medida que las tropas internacionales se marchan y el antiguo régimen retoma sus viejas prácticas.

En la actualidad existe una amplia corriente en contra del multilateralismo y los organismos internacionales, calificándolos de intervencionistas o que protegen intereses de un Estado en particular. Estas corrientes políticas ultranacionalistas han tenido gran auge en Europa, donde partidos como Vox en España, la Liga Norte (LN) en Italia, Alternativa por Alemania (AfD) en Alemania han dado grandes figuras que se encuentra muy cerca de la jefatura del Estado, como Marine Le Pen, con la Agrupación Nacional (RN) en Francia.

Por otra parte, América no se encuentra muy distante de esta polarización que azota a occidente, debido a que, por la derecha extrema destacamos a Jair Bolsonaro en Brasil y por la izquierda tenemos a Miguel Díaz-Canel en Cuba, Alberto Fernández en Argentina, Daniel Ortega en Nicaragua, Luis Manuel López Obrador en México, Nicolás Maduro en Venezuela, y por último, se suma el nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo.

La existencia de corrientes diversas no es por sí sola una amenaza a la democracia, sino todo lo contrario, garantiza la existencia del debate y la contraposición de ideas, necesarias en una sociedad democrática. El problema existe cuando quienes presiden lo hacen desde una sola vertiente y suprimen todo tipo de disensión y toman decisiones aun contrarias a la ciencia y el sentido común.

A todo esto, los tiempos recientes no han hecho más que mostrar la incapacidad de algunos de nuestros líderes latinoamericanos, unos que rechazan la ciencia y consideraban la pandemia como una ilusión a pesar de que el número de fallecidos en sus países solo iba en picada, tal es el caso de Bolsonaro y López Obrador, quienes rechazaron reiterativamente las evidencias científicas.

Por otra parte, están quienes por capricho recurren a todo tipo de técnicas que fracturan la democracia latinoamericana. Tenemos a Nayib Bukele en El Salvador, quien con un nuevo congreso a su favor destituyó rápidamente a los miembros de la Sala de lo Constitucional por emitir decisiones contrarias a sus intereses. Más aun, el caso de Haití, donde el presidente de turno fue asesinado sin mucha dificultad por grupos opuestos.

Otros casos interesantes son los que aparentan respetar las instituciones democráticas, llevando a cabo procesos electorales carentes de toda legitimidad, como es el caso de Venezuela y recientemente el caso de Nicaragua, donde ya se han arrestado siete aspirantes presidenciales, múltiples líderes anti oficialistas, e incluso se ha suprimido la personería jurídica de los principales partidos opositores.

Así también, ruge la amenaza del comunismo en Perú y a pesar de las amplias protestas por la libertad de Cuba, el régimen actual no ha dado señales de dar lugar a procesos democráticos. Y ni hablar del atropello a la democracia de los Estados Unidos con el asalto a la Casa Blanca propulsado por el pasado presidente Donald Trump.

Evidentemente, gran parte de la región esta convulsionando y esto nos hace preguntarnos, ¿cuál es el papel que debe jugar la comunidad internacional ante este tipo de sucesos? Sería apropiado dejar que las cosas sigan su curso, de modo que se creen más regímenes como el de Corea del Norte o Afganistán, dejar que sigan sucediendo genocidios como el de los Rohinyá en Myanmar, o sin ir tan lejos, la gran inestabilidad de Haití.

La situación global nos presiona a escoger entre el menor de los males, nos obliga a decidir si es la injerencia tan mala después de todo, o si en ocasiones es necesaria para salvarnos de nuestros propios gobiernos, sean estos electos o no. El problema radica en que el sentido común se ha perdido y quienes presiden no muestran interés en escuchar a sus gobernados, o en algunos casos, utilizan el apoyo popular como justificación a cualquier tipo de atropello.

A nuestro parecer, el principio de no injerencia podrá prevalecer conforme se determine la legitimidad de los propósitos. El gobierno que dentro de su territorio actúe con fines ilegítimos debe ser sancionado y el Estado que posea fines ilegítimos no le debe ser permitido interferir. La presencia de las tropas de Estados Unidos en Afganistán, aun con sus fallas, permitía la existencia de derechos humanos, el desarrollo institucional y cierto grado de seguridad en este territorio. En cambio, un futuro lúgubre les espera a los casi cuarenta millones de afganos dejados a la suerte de un régimen extremista y despiadado.

No obstante, las sanciones económicas o puramente diplomáticas se hacen cada vez más insuficientes y nos lleva a replantearnos de qué manera debe comportarse la comunidad internacional. Muchos plantean dejar a cada pueblo a su suerte y dejar que sufran, otros solo intervendrían en busca de proteger sus intereses, con miras a garantizar su seguridad nacional o por el contrario actuar para defender la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, lo cierto es que, dejar que siga el estatus quo ya no es una opción.

Por Máximo Luis Domínguez

