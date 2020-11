En la República Dominicana, desde el más los más pobres de de los dominicanos, hasta los más pudientes, debemos ser austeros en el sentido ancho y largo de la palabra si de verdad queremos salir a flote y superar la situación que estamos viviendo como consecuencia de la presente pandemia.

Es, sin embargo, el Estado y todas sus instituciones los que más deben aplicar con toda la regurosidad posible la austeridad en todos los sentidos, porque lo cierto es que bajo ninguna circunstancias no nos podemos dar el lujo de permitir los gastos inncesarios y mantener nóminicas inncesarias o, mejor aún, empleos y cargos que no aportan nada para que nuestra nación pueda salir a camino.

​ Estamos pasando por un mal momento que nos convida a ser severo, rígido, sobrio y módico, que nos convida a disminuir los consumos, a privarnos de los lujos con la finalidad de disminuir los gastos para ahorrar los recursos necesarios para encarar la presente situación.

El Estado en sentido general debe evitar a como de lugar el despilfarro, debe ser severo, rígido, duro y hasta tacaño en los gastos, porque es el momento de darle un uso adecuado y correcto a los recursos para que el país no sofra peores consecuencias.

Aquí entaría la austeridad económica, que es un tipo de política empleada por los gobiernos en crisis económica, en la cual consiste en la reducción del déficit público a través de la disminución de servicios y beneficios públicos otorgados al pueblo, logrando la deflación de gastos y aumentando el pago de impuesto por parte de los individuos.

No obstante, la política de austeridad es requerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cual como fue anteriormente dicho consiste en la reducción de gastos públicos con el fin de pagar las deudas, en consecuencia, es una política rigurosa que limita el consumo privado y público.

Liu Zhenmin, el responsable del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU dijo “Se necesitan medidas políticas urgentes, no solo para contener la pandemia y salvar vidas, sino también para proteger a los más vulnerables en nuestras sociedades”.

La pandemia del coronavirus ha dejado más de 50.000 muertos y 860.000 infectados en el mundo, la mayoría en Europa, en la peor crisis planetaria desde la Segunda Guerra Mundial, según la ONU, cuyos organismos advirtieron que la economía global puede contraerse este año alrededor de un 1 por ciento, frente al crecimiento del 2,5 por ciento que se preveía, y que existe el riesgo de una crisis alimentaria.

Varios meses meses después de la detección de sus primeros casos, Europa confronta el colapso de los servicios de cuidados intensivos, ya al límite de sus capacidades. Con 864 muertos reportados ayer, y más de 9.000 decesos acumulados, España sigue el trágico ritmo de Italia, con casi 12.500 fallecidos, y son los dos países con más muertes provocadas por covid-19.

UU., tercer país con más muertos, superó ya los 4.000 decesos, el doble que hace tres días, y los 200.0000 contagiados. Además, en otros países la mortalidad va en rápido aumento, como en el Reino Unido, que registró ayer 563 fallecidos y superó los 2.350 casos de covid-19. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó ayer que el número de decesos a causa del nuevo coronavirus se duplicó en el mundo en una semana.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ya había advertido que la actual situación es la más compleja desde 1945 para la humanidad. “Se trata de una combinación, por un lado, de una enfermedad que es una amenaza para todos en el mundo, y en segundo lugar, porque tiene un impacto económico que traerá una recesión sin precedentes en el pasado reciente”, dijo.

“La combinación de esos dos factores y el riesgo de que contribuya a una creciente inestabilidad, una creciente violencia y un creciente conflicto son las cosas que nos hacen creer que esta es, de hecho, la más retadora de las crisis que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial”, agregó el secretario general.

La ONU volvió a hacer sonar la alarma, advirtiendo en un informe que, debido a la pandemia, la economía puede contraerse más del 1 por ciento si las restricciones para combatir la enfermedad se alargan hasta el tercer trimestre o si las medidas fiscales no son adecuadas.

Apunta que un paquete de estímulo bien diseñado, que dé prioridad al gasto sanitario para frenar el virus y que apoye económicamente a los hogares más afectados, reducirá la probabilidad de una recesión profunda.

De lo que no cabe duda es que la actual pandemia es la más extensa que se ha conocido en los tiempos modernos, por ser de alcance mundial. Que comenzó en China en diciembre de 2019 y aún no tiene expresión cuantitativa como para decir lo que realmente haya podido pasar o esté pasando en ese país; que como Estado autoritario que es, podría disponer de una información seguramente muy completa pero que no comparte por entero.

Algunos han hablado también de un crack del 2020, por la enorme difusión que tiene la epidemia que ya generalmente se conoce como pandemia por la OMS. La cual ha recomendado medidas de contención que se están materializando en decisiones muy importantes de confinamiento por meses, con todo lo que eso puede significar desde el punto de vista económico y social.

En República Dominicana, el primer caso de COVID-19 se notificó el 1 de marzo de 2020 y en las siguientes semanas los casos fueron surgiendo a cuentagotas, por lo que parecía que la situación podía ser controlada. Así, las primeras medidas anunciadas por el gobierno, el 19 de marzo, se centraron en la aprobación del estado de emergencia y las medidas restrictivas que lo acompañaban.

Estas medidas se han ido flexibilizando quedando vigente aún el toque de queda en horario nocturno. Al mismo tiempo se creó la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del Coronavirus (COVID-19), para coordinar toda la respuesta gubernamental frente a la pandemia.

Sin embargo, a pesar de estas medidas, y con un plan de desescalada apresurado que hubo que suspender en la segunda fase, los casos siguieron aumentando en el país, siendo uno de los países del Caribe con peor resultado en contagios y muertes aunque la tasa de positividad de las últimas semanas se está reduciendo y parece que por fin la curva se está aplanando.

Cuidemos de los gastos inncesarios, debemos ser austeros de verdad y con responsabilidad.