Debemos pasar del subsidio al incentivo

Recientemente el presidente de la República, Luis Abinader, dispuso mediante el Decreto núm. 742-20 la creación del Fondo de Asistencia Social FASE I extendido, que más bien constituye una “extensión” con algunas variables del programa de ayuda social FASE que había sido implementado desde abril del año pasado mediante el Decreto 143-20. El objetivo esencial de este programa es seguir subsidiando a los trabajadores cuyos contratos de trabajo han sido suspendidos hasta el mes de abril de este año.

De forma simultánea, el gobierno dominicano ha indicado que la modalidad FASE II que constituía un aporte o incentivo al empleador que mantenía activa sus operaciones será sustituida por un programa especial que hasta el momento no ha sido anunciado. El panorama anterior, sumado a la esperanza cada vez más cerca de recibir la vacuna contra el coronavirus y empezar a revertir los devastadores efectos económicos de la pandemia, es lo que nos mueve a plantear la necesidad de pasar del subsidio al incentivo.

Diferencias entre FASE I (subsidio) y FASE II (incentivo)

Desde el inicio de la pandemia, República Dominicana se encontró con la realidad de que alrededor de 700,000 trabajadores solamente del sector formal privado fueron suspendidos sus contratos de trabajo ante el Ministerio de Trabajo. En materia laboral, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo significa que el trabajador queda eximido de asistir a la empresa y esta última también queda eximida de pagar el salario correspondiente (art. 50 del Código de Trabajo). En otras palabras, mientras durara la suspensión -que aún siguen vigentes sus causas-, estos trabajadores no iban a recibir ningún ingreso por concepto de salario de parte de sus empleadores.

Ante esa realidad es que se creó el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado FASE mediante el referido decreto 143-20 para ir en auxilio de dos grupos esencialmente: 1) Los trabajadores suspendidos (FASE I) que recibirían el 70 % de su salario mensual siendo el monto menor 5 mil pesos y el máximo de 8,500; y 2) Las empresas manufactureras y las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) que tenían autorización de operar (FASE II), recibirían un aporte de 5,000 pesos por cada trabajador como avance de salario, debiendo el empleador completar el resto del salario y cumplir con sus obligaciones de cotizar ante la Seguridad Social.

Se evidencian las diferencias entre ambos aportes, pues mientras en FASE I el trabajador no recibe salario y lo que recibe es una proporción que no será tomada en cuenta como tal, no acumula montos a ser considerado en el salario de Navidad y más grave aún no cotiza en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (específicamente lo relativo al fondo de pensiones), en cambio en FASE II como hemos visto, el trabajador recibe su salario completo, aumenta sus prestaciones y su empleador debe cotizar al SDSS.

Cuestionamientos al nuevo FASE I extendido

El fondo de asistencia social extendido puesto en marcha a través del referido decreto 742-20, a nuestro modo de ver, no constituye una extensión, valga la redundancia, al programa FASE puesto que por un lado deroga los decretos 143-20 y 184-20 que establecían la forma de acceder, los requisitos y beneficios de dicho programa y por otro lado crea nuevos requisitos incluso hasta contradictorios que no podrán ser cumplidos por todas las empresas que se verán obligadas a dejar de percibir dicha ayuda y pensar seriamente en terminar los contratos de trabajo con sus trabajadores.

Mientras que el antiguo programa FASE tomaba en cuenta los trabajadores cuyas empresas estaban cotizando a la Seguridad Social al momento de iniciar la pandemia y hasta instaban a los empleadores a seguir cotizando, el nuevo programa FASE I extendido plantea que uno de los requisitos para acceder a dicho programa es no haber estado cotizando al Sistema Dominicano de Seguridad Social, algo que nos parece contraproducente pues cotizar al Sistema Dominicano de Seguridad Social no debe constituir una sanción o causa de exclusión y por tanto esto debe ser matizado al momento de ser aplicado por el Ministerio de Trabajo, órgano que debe tramitar la información para procesar dicho pago.

Reflexiones finales

Si queremos dar pasos hacia la reactivación de la economía que tanto ha sufrido y con esto, reinsertar a la clase trabajadora que ha visto reducir sus ingresos considerablemente, entendemos que debemos pensar en incentivos a las empresas, ya sea en aportes monetarios condicionado o exenciones fiscales para que reintegren todo su personal con sus garantías laborales. Estamos conscientes que el panorama actual no es alentador y quizá no sea mañana o en una semana que debamos eliminar el subsidio pero el gobierno debe ir evaluando incentivar con beneficios y no con subsidios a las empresas porque solo así contribuiremos a la justicia social para los trabajadores dominicanos.