Debemos cuidar a Mecho

Por: Lincoln Minaya

Son tantas las personas que aprueban el gran trabajo desarrollo a favor del municipio de Salcedo de la alcaldesa María Mercedes Ortíz. Negar sus grandes aportes a favor de ese municipio hermano sería mezquino, y quiero empezar estas líneas yéndome a los orígenes humildes de esta gran mujer que desde joven tuvo la firmeza de querer ser alguien que aportara a la sociedad. Cuando me enteré de todos los esfuerzos y vicisitudes que tuvo que enfrentar para hacerse música, y es desde la música que Mecho comienza a hacer su zapata de liderazgo y trabajo constante a favor de la humanidad. Tengo un hijo que es maestro de música y puedo dar testimonio que los músicos cuando tocan con amor, generan una sensibilidad humana sin precedente, sólo ellos conocen el inmenso lenguaje de sensibilidad que llevan dentro. Mecho, de pedir «bolas» para finalmente tocar magistralmente el violanchelo, no se detuvo ahí, sino que su naciente liderazgo la llevó a dirigir el Teatro Orquestal Dominicano, más luego se titula con honores como licenciada en derecho, y licenciada en ciencias políticas, aparte de un sinnúmero de diplomados y talleres que han hecho que esta gran mujer se preparara para dirigir, no sólo la Alcaldía de Salcedo, ni la Senaduría, sino también hasta la misma Presidencia de la República.

Cuando expreso que “Debemos Cuidar a Mecho”, lo fundamento en su inmenso legado de trabajo a favor de Salcedo y la provincia Hermanas Mirabal. Sus dos exitosas gestiones a favor de un municipio que la mayoría no creía en el, un municipio en donde el caos, la anarquía y el desorden era el plato del día, lo que llevó a este municipio a ser un territorio que no generaba ninguna confianza a los inversionistas ni a los visitantes que lo veíamos como un pueblo en donde no había seguridad ni tampoco condiciones para invertir un solo peso. Una de las principales conquistas de Mecho como alcaldesa es precisamente haber recuperado la confianza en ese heroico e histórico pueblo. Eso costó mucho esfuerzo, visión, inclusión, madurez y entrega total a favor de cambiarle la cara a su municipio. Al final lo logró, hoy Salcedo es visitado sin ningún tipo de temor, hoy Salcedo está lleno de grandes inversiones en los diferentes sectores económicos, y es esa confianza que ha situado a Salcedo como la capital culinaria de la zona.

Debemos cuidar a Mecho por el compromiso tangible para con su pueblo, debemos cuidar a Mecho por su compromiso a favor de las diferentes instituciones que tanto han costado para ponerlas al servicio de los vulnerables de la provincia, así como también su invaluable aportación a las artes, la cultura y la educación, y cuando hablo de la educación, es justo resaltar el gran compromiso de Mecho a favor del Liceo Científico Doctor Miguel Canela Lázaro, localizado en Vila Tapia, un centro educativo que incluso tuvo que enfrentar una feroz oposición de personas que no entendían la grandeza de esa obra, un centro educativo que hasta el mismo presidente Luis Abinader en su última visita a nuestra provincia expresó: “El Liceo Científico debería ser replicado en todas las provincias del país”. Y es que este liceo no tiene que envidiarle nada a los más connotados colegios privados de la capital y el país, muchos de los cuales es imposible que un estudiante de recursos limitados pueda educarse en ellos, es ahí la grandeza del Liceo Científico Miguel Canela Lázaro, lugar en donde los estudiantes, sin importar clase social, tienen acceso a una educación con los más altos estándares educativos. Mecho ha sido una abanderada y una aliada de este liceo que representa el más grande orgullo de las realizaciones que exhibimos como provincia.

Estas conclusiones las hago, no como amigo de Mecho, pues quien me conoce sabe que cuando escribo, lo hago con el mayor respeto e inclusión, y cuando expreso que debemos cuidar a Mecho, también me voy al campo político.

Debemos cuidar a Mecho, por ser uno de los activos políticos más importantes con que cuenta la provincia Hermanas Mirabal, debemos cuidar a Mecho, porque a través de su liderazgo ha podido encabezar proyectos y tomar decisiones importantes para el desarrollo de Salcedo, debemos cuidar a Mecho por la transparencia en el ejercicio de su función pública, en la rendición de cuentas en donde exhibe una ejecución digna de imitar por los demás funcionarios públicos, debemos cuidar a Mecho por tener la capacidad de complementar de manera exitosa el estar siempre en los primeros lugares del Sismap Municipal que mide la transparencia en la tramitación de documentos. Ella no se detiene ahí, sino que complementa el excelente sitial en el Sismap con una formidable ejecución de obras en beneficio de Salcedo.

Estas virtudes de María Mercedes Ortíz destacan su compromiso con el bienestar de la comunidad, su liderazgo efectivo y su enfoque transparente en la gestión pública.

¡Debemos cuidar a Mecho!

