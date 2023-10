Yo creo que ya debería estar bueno para seguir jugando a la democracia y burlándose miserable y olímpicamente del pueblo dominicano.

¿Debates para qué?, ¿para seguir escuchando plumas de burro y mentiras a los hijos de alibaba que se matan por ser los capos del botín de guerra que es el erario nacional?

A escucharlos responder sobre temas que no les importa resolver, pues de eso se trata ser el capo de un narco estado. Que esos problemas se mantengan, aunque se disfracen convenientemente para los fines de banca y pull.

Acaso las preguntas que se le harían a los aspirantes a la continuidad depredadora nacional, serán pregusta que emanan de los intereses populares, o representan las ideas y proyectos de una serie de secuaces y oportunistas que financian a estos nuevos buitres de la política.

Porque si la idea es ir a un ayuntamiento para enriqueceré obstaculizando y cobrando por los permisos que deberían ser gratuitos, o lograr una curul para impulsar aquellos proyectos que son convenientes a los financistas de la campaña que casi nunca representan los intereses convenientes a la nación, o peor aún, un debate entre los mayores traidores de la patria, los que para poder ser presidenciables tienen que firmar un pacto con la ONU que es lo mismo que firmar un pacto con el enemigo de las almas.

Laspreguntasque nunca se hacen en público serian interesantes hacerlas en los debates. Por ejemplo:

Se sabe que para usted lograr ser senador o diputado en le política local usted necesita entre 40 y 60 millones de pesos. Obviamente usted no lo tiene y los recibirá de alguna fuente para poder hacer su trabajo político. ¿Cómo piensa devolver la inversión en política hecho por su financista en el caso de lograr la curul? ¿Estaría usted en derogar la ley de estrategia nacional de desarrollo y reenfocarla no para seguir los intereses de la ONU sino respetando los valores e intereses tradicionales de la familia y la cultura dominicana? ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a la inmunidad parlamentaria y disfrutar un salario justo sin privilegios de ninguna índole y continuar sirviéndole al país con el mismo entusiasmo? ¿Apoyaría una reforma constitucional que devuelva al pueblo el poder total cedido en exceso a los partidos políticos y entre otras cosas: que el pueblo apruebe cada dos años la agenda legislativa, que el pueblo apruebe cualquier endeudamiento externo, que el pueblo tenga la facultad de ratificar o sustituir cada dos años los cargos electivos, que no existen funcionarios con inmunidad parlamentaria, que se prohíba la reelección en todos los cargos electivos, que cualquier situación que implique decidir por cuestiones territoriales y de soberanía sea resuelta mediante un referéndum? ¿Apoyaría que se tomen iniciativas tendentes a recuperar los fondos mal habidos por funcionarios públicos y personas que se han enriquecido con actividades propias del crimen organizado? En caso de resultar electo presidente de la república, ¿estaría en la disposición de colocar los interés nacionales por encima de los intereses multilaterales y supra nacionales?Cómo presidente de la republica ¿qué haría en el caso de que intereses locales confabulen contra el interés nacional e intenten traicionar su soberanía? En el caso de ser presidente, ¿Qué haría con aquellos funcionarios de las últimas tres décadas a los cuales el rumor publico ha considerado han cometido actos de corrupción o que han recibido alguna denuncia o sometimiento quedado en el limbo? ¿Estaría dispuesto a ser fiscalizado cada dos años por el soberano y en el caso de no resultar visto como un gobernante adecuado, cooperaria con su sustitución por el proceso de ratificación citado precedentemente? ¿Qué haría para frenar el desarrollo que luce indetenible del crimen organizado en el país?, que haría con las instituciones bancarias que definitivamente se han prestado para el lavado de miles de millones de dólares en esos procesos corruptos?

Estas y otras preguntas que jamás se las harían en el show de los debates en la republica dominicana, se nos ocurre, así como para arrancar con el tema y justificar la realización de los debates no como el show de mala monta que ha sido, sino para realmente darle la oportunidad a los pelafustanes aspirantes hasta a deponer su interés y no meterse en camisa de once varas.

Por Julián Padilla