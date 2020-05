Debate electoral sobre propuestas programáticas de los candidatos presidenciales

La Junta Central Electoral JCE, ha proclamado la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales para el 5 de julio debido a la pandemia del Covid 19 que nos azota en este momento y no sabemos cuándo cesará. Dichas elecciones estaban previstas para el 17 del presente mes de mayo.

Esta circunstancia dificultará el desplazamiento de los aspirantes a la presidencia de la República e impedirá el acercamiento con sus correligionarios, ya que debemos mantener el distanciamiento, la no aglomeración de personas, el uso de mascarillas, el aislamiento social, etc, etc., conforme las recomendaciones que hace la Organización Mundial de Salud y el ministerio de Salud Pública

Este panorama dificulta el desarrollo de la campaña electoral a las usanzas que tradicionalmente se han celebrado estos eventos cada cuatro años, por lo que me permitiré sugerir a la Junta Central Electoral, promueva un debate entre los candidatos a la presidencia como hacen los países democráticamente avanzados, tales como, Francia y los Estados Unidos de América desde tiempos muy arcaicos.

En América Latina resurgió entrado los años noventa, cuando en el Perú, aterrados por la inflación económica y el terrorismo aclamaban un cambio, y surge un movimiento político independiente denominado Cambio90 para postular al exrector de la Universidad Nacional Agraria, ingeniero agrónomo Alberto Fujimori, quien entró a competir con el escritor Mario Vargas Llosa, que era el candidato del Frente Democrático, ahí estrenaron esa práctica de la democracia, aunque en la campaña del año 1960 en Brasil, ya se había producido un debate presidencial.

En nuestro país siempre se ha hablado de la posibilidad de organizar un debate presidencial donde los candidatos tengan la oportunidad de confrontar sus programas de gobiernos, dilucidar sus ideas, comparar y rebatir con su contendor en transmisión en vivo por la televisión y redes sociales, a sabiendas de que sus electores estarán atentos a su participación, inclusive que puedan hacer algunas preguntas vía internet.

Proponemos que la JCE, sea quien promueva el debate electoral presidencial por la posposición que se ha producido para la celebración de las elecciones que se celebraran dentro de sesenta días en estas especiales causas sanitarias y como es facultad de la JCE realizar todo tipo de gestión y disposición a fines del mejor desarrollo de las elecciones y amparado en las facultades que le otorga la ley de Régimen Electoral en su artículo 172, cuando señala que: “Párrafo. – La Junta Central Electoral promoverá la realización de debates sobre los programas y plataformas que presenten los partidos o alianzas de partidos en un proceso electoral, procurando la mayor difusión de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como de los programas de las políticas congresionales y municipales de los partidos políticos”.

Para mantener la solidez institucional dado el Estado de Emergencia en que nos encontramos y, que prevalecerá hasta el día 17 del corriente mes, si no es que el poder Ejecutivo no solicite al Legislativo una nueva prórroga, porque la situación así lo amerite. Resultaría más que provechoso para la democracia dominicana, un Debate electoral sobre propuestas programáticas de los candidatos presidenciales.

Por: José Peña Santana

