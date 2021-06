Deandre Ayton sobre Chris Paul: “Es lo mejor que le ha pasado a mi carrera”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Phoenix Suns están a solo una victoria de las Finales de la NBA. Y cuándo se piensa en el equipo de Arizona, lo primero que se viene a la mente de muchos es Devin Booker, o un rejuvenecido Chris Paul. Pero por muy buenos que hayan sido Booker y Paul durante estos increíbles playoffs de los Suns, también hay que comenzar a hablar del impacto que está teniendo Deandre Ayton sobre la pista.

El pívot bahameño ha promediado 16,6 puntos y 11,4 rebotes con un 71 por ciento de tiros de campo durante sus primeros playoffs, y casi con seguridad se está ganado un contrato máximo la próxima temporada baja. En la victoria de anoche en Los Ángeles, Ayton dominó la zona bajo los tableros con 19 puntos, 22 rebotes (9 de ellos ofensivos) y 4 bloqueos.

Pero a pesar de los elogios que está recibiendo por su buen desempeño, el pívot siempre pone el foco de sus declaraciones en la renovada ética de trabajo que llegó con el entrenador de los Suns, Monty Williams, y anoche específicamente atribuyó el buen pasar de su equipo a Chris Paul.

“Yo amo a CP. Es el único compañero de equipo que realmente me empuja, como un hermano”, dijo Ayton en la atención a medios después del partido. “Viendo todo lo que he obtenido, puedo decir todos los días que es lo mejor que le pasó a mi carrera. Chris es realmente un tipo que presta atención a los detalles. La mayoría de la gente no lo entenderá, pero el tiene su mensaje, y eso le importa mucho”.

“Nunca he conocido a un chico que se preocupe tanto por el baloncesto y compita en todo”, siguió el pívot. “Eso es contagioso, y es lo que él construyó en mí también. Tenerlo como compañero de equipo, con la experiencia por la que pasó y enseñando todo lo que sabe, me ha ayudado en muchas cosas; y claramente ahora está funcionando”.

Pero los elogios a Paul no quedaron ahí, y fue el mismo base quién también hizo comentarios entusiastas sobre Ayton después del partido. “Se me pone la piel de gallina al ver su crecimiento”, dijo Paul. “Tuvimos algunas conversaciones acaloradas esta temporada, especialmente al principio; pero realmente amo la persona que es, y ver todo a lo que está llegando. Que se vea en televisión nacional por qué fue la primera selección de un draft, no podría estar más feliz por él”.

Este gran compañerismo que muestran Paul y Ayton no se queda solo en palabras. Los Suns tuvieron una calificación neta de más 7,4 con el base y el pívot juntos en la cancha durante la temporada regular; la más alta de cualquier alineación de dos hombres que involucre a Ayton. En los playoffs, incluso ha mejorado a más 10 su calificación neta, con el bahameño promediando 17,5 puntos por 36 minutos con Paul en la cancha y 15,7 puntos por 36 minutos sin él.

Relacionado