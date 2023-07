DeAndre Ayton: «Siento que todo el mundo me odia»

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- DeAndre Ayton fue el blanco de críticas en la 2022-2023. El pívot de los Phoenix Suns tuvo una temporada para el olvido: una noche discutió con su excompañero Mykal Bridges y también con otrora su head coach Monty Williams, además su discreto rendimiento en la postemporada hizo que aumentaran aún más los comentarios negativos.

El bahameño admite que escuchó todas las opiniones y avisa que está dispuesto a cambiarlas. «En cierto modo, siento que todo el mundo me odia. Creo que soy el tipo al que mucha gente señala. Lo veo y lo siento. He estado trabajando cinco o seis días a la semana desde que perdimos para motivarme y cambiar la narrativa de lo que la gente piensa de mí. Siento que no tengo fans», confesó al medio Eyewitness News Bahamas.

A Phoenix no le han quedado muchas alternativas con Ayton después de su eliminación a manos de los Denver Nuggets. Decidieron mantenerlo por las escasa ofertas de traspaso. Ahora con la llegada del técnico Frank Vogel, quien ha adelantado que el interno es un reto personal para él, además de la contratación de Bradley Beal para unirse a Devin Booker y Kevin Durant, la organización apuesta a un mejor desempeño de su center titular.

«Mi objetivo durante el verano es cambiar la narrativa. Desbloquear lo que sea, centrarme completamente en mí y cambiar todo», reiteró la primera selección del Draft de 2018.

El jugador de 24 años de edad acumula cinco temporadas en la NBA. En la última edición promedió 18,0 puntos y 10,0 rebotes en 67 partidos de la ronda regular, luego en los playoffs sus números disminuyeron a 13,4 tantos y 9,7 rebotes.

Relacionado