DeAndre Ayton, feliz con su máximo en Phoenix: «Es una bendición»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- DeAndre Ayton quería un máximo salarial, y lo tiene. Más allá de desencuentros con la franquicia, cruce de declaraciones con su entrenador, declaraciones en las que señalaba no sentirse respetado… Todo eso ha pasado por el camino, pero la resolución es la deseada: tiene un máximo salarial con Phoenix Suns.

Aunque el recorrido para lograrlo haya sido algo extraño, ya que firmó un acuerdo con Indiana Pacers antes de que los de Arizona lo igualasen, la realidad es que Ayton está donde quiere estar; o al menos eso es lo que transmite ahora tras asegurar su futuro por 4 años y 133 millones de dólares con Phoenix.

«Es una bendición. Este contrato no solo tiene un impacto generacional para mi familia, sino también en la forma en que podemos trabajar en la comunidad de Phoenix y en nuestro hogar en las Bahamas. Lo demás son cosas por las que sabes que vas a pasar… He llegado a comprender que esto es un negocio. Estaba ansioso por saber el resultado para poder concentrarme, seguir adelante y simplemente volver al trabajo. Simplemente traté todo como un negocio. Hay que mantenerse profesional, abordar todo con profesionalismo y no profundizar demasiado», comenta en Andscape de ESPN.

La realidad es que la diferencia entre el contrato firmado por Ayton y el máximo que podía ofrecerle Phoenix no es abismal. En el mejor de los casos estaríamos hablando de 5 años y 179,6 millones de dólares. Como sabemos, prefirieron esperar; eso sí, el general manager del equipo, James Jones, señala que sabían que el center quería continuar con ellos y que le habían comunicado que la idea de la gerencia era la misma.

«Queríamos a Deandre aquí. Es una pieza vital para lo que hacemos, del núcleo de todo lo que hacemos. Queríamos mantenerlo aquí, y en el momento en que pudiéramos llegar a un acuerdo, lo haríamos. Por tanto, esperar 24 o 48 ​​horas no era algo que necesitáramos hacer porque sabíamos que aquí es donde él quería estar y donde queríamos que él estuviera. Soy de los que simplemente son directos. Si sabes lo que quieres hacer, lo haces. Si alguien tiene alguna duda de que lo queríamos, creo que se dio por coincidencias. Era urgente, importante y crítico para nosotros. Solo queríamos asegurarnos de manejar nuestro negocio rápidamente», explica el ejecutivo.

Sin problemas con Monty Williams

La relación entre Monty Williams y DeAndre Ayton está rota; esta es una de las cosas que más se han dicho desde que concluyó el séptimo partido de la serie ante Dallas Mavericks. Las palabras que entonces pronunció el técnico no ayudaron, así como tampoco lo hizo el hecho de que el pívot disputase únicamente 17 minutos en un Game 7. Pues bien, para Ayton no deja de ser agua pasada mientras define su relación con el coach como «tranquila».

«El Game 7 fue una anomalía. Dejamos que eso se nos escapara como equipo. En todo caso, es algo que ya se encuentra en el pasado. Vamos a mirar hacia adelante. Vamos a seguir adelante», sentencia.

En ese mirar a lo que ahora viene, lo que no deja lugar a dudas es que los de Arizona seguirán compitiendo con el núcleo que les llevó a las Finales de 2021; tanto es así que Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges y Ayton tienen contrato al menos hasta el curso 2024-25. Hablamos de tres campañas por delante para demostrar que el actual proyecto no ha tocado techo y puede logrr el ansiado anillo.

Relacionado