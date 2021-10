DeAndre Ayton, «decepcionado» con la oferta de los Suns

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- DeAndre Ayton se ha mostrado bastante decepcionado con la gerencia de Phoenix Suns por no recibir finalmente una extensión de su contrato por el máximo salarial permitido, es decir, por 5 años y 173 millones de dólares aproximadamente, informó el diario Arizona Republic.

En los últimos días se habrían intensificado las negociaciones entre ambas partes; sin embargo, la franquicia de la cual es propietario Robert Sarver no ha querido (de momento) brindarle dicha cantidad de dinero.

En cambio sí que han atado el futuro de su compañero Mikal Bridges por 4 temporadas y 90 millones de dólares; y el de Landry Shamet por otras 4 y 43 millones.

«Una cosa que he aprendido a lo largo de toda mi vida es que siempre he aprendido a controlar aquello que puedes controlar. Al mismo tiempo obviamente estoy bastante decepcionado, pero todavía estoy tratando de volver otra vez a las Finales. Todavía tengo que representar al máximo a mi equipo y a mí. Soy un competidor. Me gusta dar el máximo y cada vez que esté en la pista es lo que vais a ver de mí», explicó Ayton.

En su primer encuentro de la temporada ha cosechado 15 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 1 robo de balón en 33 minutos de juego.

