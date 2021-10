DeAndre Ayton anticipa una nueva y notable mejora en su juego para los Suns

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Pese a no entrar en las quinielas del All-Star o las nominaciones a Jugador Más Mejorado, es indudable que la mejora experimentada por DeAndre Ayton fue una de las más llamativas de la pasada temporada. Especialmente lo demostrado en postemporada le valen ser ya uno de los mejores hombres grandes de la liga. Ayton fue crucial en el segundo mejor equipo de la temporada regular y a la postre finalista.

Este salto ha venido de la mano de un incremento importante de su eficiencia ofensiva de la mano de Chris Paul y un aprendizaje defensivo que ha hecho que Nikola Jokic o Anthony Davis le sitúen como uno de los peores defensores a los que enfrentarse. No contento con ello, el pívot afronta su cuarto año en la NBA después de ignorar casi totalmente sus vacaciones para preparar la temporada. Así lo contaba en su intervención con Arizona Sports.

«Sabía de mi responsabilidad de llegar en forma a la pretemporada. Literalmente me he olvidado de las vacaciones». Ayton ha preferido usar la playa para trabajar su condición física más que para descansar. Pero si algo destaca él mismo sobre su evolución es el cambio en su estatus y toma de decisiones en pista. «Antes era el tipo al que siempre le tienes que decir lo que hacer. Ahora soy yo el que puede alzar la voz y guiar a mis compañeros». Monty Williams hacía hincapié en su estrenada labor como líder y aseguraba que su nivel actual es de All-Star.

Pese a todo, Ayton no le pone diques al mar, y su intención es crecer en todos los frentes que le sean posibles. «Estoy buscando nuevas zonas donde sentirme cómodo en ataque y encontrar mis tiros. No es que sea un tirador, pero Monty y yo hemos introducido jugadas donde puedo abrirme a tirar de tres tras bloqueo. Espero ir cogiendo confianza». En sus tres años en la liga, el pívot solo ha tirado 37 triples anotando 7 de ello, aunque va mejorando sus porcentajes en tiros de media distancia a pesar de no intentarlos demasiado.

