“Deadpool 3” confirma que Hugh Jackman regresará a su papel de “Wolverine”

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – Una de las sagas de películas más difíciles de introducir al Universo Cinematográfico de Marvel es Deadpool. Disney busca mantener una línea ‘políticamente correcta’ pero el popular ‘bocazas’ simplemente rompe los esquemas con sus cintas subidas de tono. Recordemos que en la segunda película, Deadpool logró viajar en el tiempo, al mismo estilo de los Vengadores y que mejor aventura que encontrarse con ellos en una de sus aventuras.

Lamentablemente, ni siquiera el mismo actor, Ryan Reynolds, quien ha estado a cargo de los guiones de las dos primeras cintas, no sabe cómo adaptar una historia en el UCM. Por este motivo, buscará ayuda en un actor que los fans desean ver una vez más en su papel de superhéroe.

Nos referimos a Hugh Jackman, quien interpretó a Wolverine en todas las películas de 20th Century Fox de los X-Men. El camino para él como Lobezno finalizó con la cinta “Logan”, la cual debía representar el cierre perfecto para un actor que se encasilló por muchos años en un solo papel.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022