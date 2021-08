De’Aaron Fox no se mueve de los Kings; ni por Ben Simmons

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Sacramento Kings están contentos con De’Aaron Fox, y De’Aaron Fox está contento en Sacramento Kings. Eso, en una franquicia que encadena 15 temporadas sin playoffs (la que más de la NBA), es motivo de noticia. Un paso importante si bien, quizás insuficiente para jugar las series este mismo curso que viene, sí para terminar de sentar las bases del éxito en una franquicia que lleva los últimos años haciendo (tupido velo sobre Bagley III > Doncic) bien las cosas.

El mes pasado ya se filtró el interés que habían mostrado desde Philadelphia por un intercambio de cromos casi a pelo. Base por base. Simmons por Fox. Pero desde California cerraron la puerta a cualquier negociación con el adjetivo favorito en estas lides: Intransferible. Así consideraban a su point guard de 163 millones de dólares.

Y ahora, según Paolo Uggetti de The Ringer, se confirma que estamos ante un matrimonio bien avenido. Fox también es feliz en Sacramento y no tiene ninguna intención de hacer honrar su alto contrato en otro lugar que no sea donde se afinca la franquicia que se lo firmó.

El perímetro de los Kings apunta a perímetro de garantías, con Fox y Haliburton, este último tras partirlo como rookie. Harrison Barnes y Richaun Holmes siguen a bordo y se han demostrado piezas sólidas y cotizadas. Y nadie puede negar el talento anotador de Hield, a pesar de sus eternos rumores de traspaso. Además, acaban de draftear al interesantísimo Davion Mitchell, se han hecho con Tristan Thompson y por ahora no renuncian a que Marvin Bagley III triunfe y despliegue todo el baloncesto que atesora bajo los focos de su ciudad.

Si una estrella de la Liga como es Fox no quiere moverse a un contender como son los 76ers… algo marcha bien de puertas adentro, y es razón suficiente para devolver cierta esperanza a una franquicia que no ve la luz desde que Divac defendiese sus colores aún vestido de coro.

Relacionado