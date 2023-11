(VIDEO) De’Aaron Fox firma 43 puntos en casa de Wembanyama

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- De’Aaron Fox firmó el viernes una extraordinaria actuación de 43 puntos y lideró el triunfo por 129-120 de los Sacramento Kings en el campo de los San Antonio Spurs, que perdieron su sexto partido consecutivo en la NBA pese a los 27 puntos del francés Victor Wembanyama, informó este sábado la prensa local.

Los Kings sellaron su quinto triunfo seguido en un partido en el que reinó el equilibrio y en el que emergió la personalidad de los californianos en los momentos clave del último período, un elemento que el año pasado les permitió llegar hasta los ‘playoffs’.

Es completamente opuesto el momento de los Spurs, que no ganan un partido desde el 2 de noviembre y que se rindieron en casa pese a una gran actuación de Wembanyama, Zach Collins y Keldon Johnson.

