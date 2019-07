¿De verdad eres un león?… ¡Atrévete a dividir el PLD!

Allá por el año 1973 el profesor Juan Bosch, fundó el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); partido que concibió cómo una organización para completar la obra de Juan Pablo Duarte, que no era otra cosa que:”Lograr una patria libre, soberana e independiente, en la cual impere la Justicia social y el respeto a la dignidad humana”.

Para cumplir dicho propósito Juan Bosch creó una estructura basada en la vocación para servir al pueblo, una disciplina inquebrantable, la unificación de criterios y el centralismo democrático. Todo eso se lee y se escucha muy bien, inclusive hace algunos años atrás el actual presidente del PLD, le agregó otro calificativo, dijo de su propia boca: “El PLD es una fábrica de presidentes”; pero más que una fábrica, lo que parece es una empresa corporativa con dos accionistas mayoritarios.

Todo el país atentoٖ a una decisión con dos opciones; más bien saber por cuál de las dos reelecciones se iban a decidir, la continua o la diferida; pues después del pronunciamiento del presidente Danilo Medina la primera opción ha sido descartada, dicha disposición lo coloca en lo más alto del pódium de la política dominicana, demostrando que ciertamente 8 años son suficiente para gobernar bien, y dejar una impronta con resultados positivos para la República Dominicana. ¿Entonces para qué gobernar 16 ó 20 años?

Mucho se ha especulado con la decisión del presidente Medina y su abortada reelección. Que le faltaron los votos, que la llamada de Pompeo, que el pueblo se tiró a las calles (ésta opción no es válida, hasta el más tonto sabe que Leonel pagó esa turba). Mi opinión es que Danilo no optó por un nuevo mandato presidencial consecutivo, por amor a su partido y para no provocar la división del mismo, porque esa reforma seguramente iba a provocar un desmembramiento del partido morado.

Ahora bien, después de ver la alegría y las caras de fiesta de la militancia leonelista, me senté a pensar y me hice la siguiente pregunta: ¿por qué tanta alegría si más bien deberían estar preocupados? Pero preocupados por qué usted dirá; así es deberían estar preocupados… muy preocupados. Las razones: Primera, después del discurso del presidente Danilo Medina, quedó claramente establecido que no sólo no podrán contar con él, sino que lo tendrán de frente con todo el Estado en sus puños. Segunda, el simple hecho de la inscripción de Leonel Fernández para competir en las primaras, provocará que los demás precandidatos que no son afines a él se vuelquen a ir por su cabeza, ellos más el Presidente de la República. Tercera y para mí la más importante, y es el mensaje principal que quiero llevar con este análisis. Así cómo la reforma a la constitución de Danilo Medina dividía al PLD, la inscripción de Leonel también lo hace.

¿Se atreverá el león a dividir el PLD? ¿Hará lo que Danilo no se atrevió a hacer? Habrá que esperar el desenlace de todo esto que termina el 6 de octubre ; aunque ha trascendido que el 10 de agosto habrá una reunión del comité central del PLD , en dicha reunión espero que las compañeros de Leonel , se recuerden de su protesta frente al congreso , algo que dejó mucho que decir (Voz de Reinaldo Pared) . (La ñapa: Son 614 miembros del CCPLD, entonces dicho esto; cada precandidato presidencial debe contar con al menos el 33% de esa membrecía, esos son 203 miembros, según nuestra fuente pldísta Leonel al día de hoy cuenta con 163 miembros… falta carne para el desayuno del león).

En lo personal a mí no me sorprende nada del presidente del partido morado, ya todos sabemos su historia, la reciente y la no tan reciente; sabemos su desempeño manejando la cosa pública y también sabemos que tiene la impronta de ser el único presidente de un partido en hacerle una protesta al congreso que dirige su propio partido. A todo esto se debe sumar, que además de ser doctor en leyes, Fernández tiene un doctorado en destrucción de partidos políticos, lo hizo con el PRSC, lo hizo con el PRD, y recientemente intentó inhabilitar al PRD.

¿De verdad eres un león?… ¡Atrévete a dividir el PLD!

¡Algún día llegará el verano!

Por: Pedro René Almonte Mejía

