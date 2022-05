De Tom Cruise a la alianza con TikTok, las claves del 75 Festival de Cannes

Comparte esta noticia

Magdalena Tsanis

EL NUEVO DIARIO, CANNES. – El festival de cine más importante del mundo abre hoy sus puertas en Cannes con la proyección fuera de concurso de “Coupez!”, una comedia de zombis de Michel Hazanavicius. Estas son las claves de la 75 edición de un certamen que celebra el regreso a la normalidad.

TOM CRUISE Y FORREST WHITAKER, LAS PRIMERAS GRANDES ESTRELLAS

El actor estadounidense Forrest Whitaker recibe en la jornada inaugural la Palma de Oro de Honor por una trayectoria en la que destacan películas como “Bird” (1998) por la que fue premiado en Cannes, “Good Morning, Vietnam”, “El color del dinero”, “Platoon” o “El último rey de Escocia”, con la que obtuvo el Oscar al mejor actor.

Al día siguiente Tom Cruise recibirá un homenaje coincidiendo con el lanzamiento mundial de “Top Gun: Maverick” y en días sucesivos desfilarán por la alfombra roja Tilda Swinton e Idris Elba, Michelle Williams, Marion Cotillard, Anne Hathaway, Anthony Hopkins, etc.

CUATRO DIRECTORES CON PALMA DE ORO

En la sección oficial hay cuatro directores que ya han ganado la Palma de Oro. El japonés Hirokazu Kore-eda, galardonado en 2018 por “Un asunto de familia”, presenta “Broker”; los hermanos Dardenne, doblemente triunfadores en 1999 con “Rosetta” y en 2005 con “L’enfant”, regresan con “Tori and Lokita”.

Además el sueco Ruben Östlund, premiado por “The Square” en 2017, compite ahora con “Triangle of sadness” y el rumano Cristian Mungiu, que en 2007 encabezó el palmarés con “4 meses, 3 semanas, 2 días”, este año intenta revalidar el título con “RMN”.

CRONENBERG, EL MÁS ESPERADO Y EL MÁS TEMIDO

“Crimes of the future”, la primera película de David Cronenberg en ocho años, promete ser ese título que expulse a gente de las salas pasados los primeros minutos. Lo ha advertido el propio director en una entrevista con la revista Deadline, hay escenas muy fuertes no aptas para todos los estómagos.

Cronenberg regresa a sus raíces del horror corporal con Viggo Mortensen y Léa Seydoux interpretando a artistas quirúrgicos que muestran la metamorfosis de los órganos humanos en actuaciones de vanguardia. Kristen Stewart también está en el reparto.

SOLO CINCO MUJERES EN LA SECCIÓN OFICIAL

De las 21 películas que aspiran a la Palma de Oro solo cinco están dirigidas por mujeres. Hay veteranas como Claire Denis que presenta el thriller romántico “Stars at noon” o Kelly Reichardt, que vuelve a contar con la actriz Michelle Williams en “Showing up”.

También Valeria Bruni-Tedeschi con “Les Amandiers”, sobre un grupo de actores en el París de los 80, la joven Leonor Serraille, con su segunda película, “Un petit frère” y la belga Charlotte Vandermeersch, con “Le otto montagne”, adaptación de la novela de Paolo Cognetti que codirige junto a Felix Van Groeningen.

VINCENT LINDON, PRESIDENTE DEL JURADO

El actor Vincent Lindon, protagonista de “Titane”, la vencedora del año pasado y ganador del premio al mejor actor en 2015 por “La loi du marché”, es el primer francés en presidir el jurado oficial desde 2009, un jurado donde sí se roza la paridad.

Acompañarán a Lindon la actriz sueca Noomi Rapace, la india Deepika Padukone, la actriz y directora británica Rebecca Hall y la italiana Jasmine Trinca, además del director iraní Asghar Farhadi, el francés Ladj Ly, el estadounidense Jeff Nichols y el noruego Joachim Trier.

DE ELVIS A BOWIE, LA BANDA SONORA DE CANNES

La Croisette recibirá con los brazos abiertos a Baz Luhrmann y Tom Hanks quienes, junto a Austin Butler y Olivia DeJonge, presentarán fuera de concurso “Elvis”, centrada en la vida y la obra de Elvis Presley y en su compleja relación con su representante.

Si el año pasado en Cannes sonó la Velvet, este año le toca a David Bowie, protagonista del documental dirigido por Brett Morgen, “Moonage daydream” y también se escuchará el piano de Jerry Lee Lewis en el filme de Ethan Coen “Jerry Lee Lewis. Trouble in mind”.

LA ALIANZA CON TIKTOK

El festival de Cannes busca acercarse al público más joven aliándose con TikTok, la red social china que en solo seis años de vida ha alcanzado los mil millones de usuarios al mes.

A través de un canal del festival, TikTok ofrecerá retransmisiones de la alfombra roja, entrevistas y otros contenidos exclusivos. También lanzará un concurso de cortometrajes con premios en metálico.

HOMENAJE AL “SHOW DE TRUMAN”

En el cartel de esta edición, Truman Burbank (Jim Carrey) asciende las escaleras de su vida ficticia, un homenaje al filme de Peter Weir y Andrew Niccol que reflexionaba sobre la realidad y su representación.

ALBERT SERRA Y LA PRESENCIA LATINOAMERICANA

Albert Serra con “Pacifiction” es el único español que aspira a la Palma de Oro. En secciones paralelas, otros españoles como Rodrigo Sorogoyen (“As Bestas”), Elena López Riera (“El agua”) y latinoamericanos como los chilenos Patricio Guzmán (“Mi país imaginario”) y Manuela Martelli (“1976”), el costarricense Ariel Escalante (“Domingo y la niebla”) o los colombianos Andrés Ramírez (“La jauría”) y Fabián Hernández (“Un varón”).

