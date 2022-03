De Sermón a Sermón: ‘’Se repite la Historia’’

En diciembre del 1511 subía al púlpito Fray Antón Montesinos, para pronunciar un extraordinario y memorable sermón. Este a su vez se convertiría en una de las primeras denuncias y obviamente radical, en cuanto a los abusos de la conquista española en Ayba -yala y en un antecedente del pensamiento latinoamericano. Fue el inicio liberador con el reconocimiento de la dignidad de los Indios.

Hoy Abraham Hazoury, se atrevió con valentía a pronunciarse con toda su fuerza en favor de la gente y de su proyecto liberador de pobreza.

En reiteradas ocaciones el Grupo Abrisa ha dicho que esta visión es para crear oportunidades y no para beneficiar un minúsculo grupo. Desde que se concibió esta institución, se ha caracterizado por tener un claro sentido de vocación social y un gran compromiso con la sociedad.

Es obvio decir, Abraham Hazoury se ha convertido junto al grupo empresarial Abrisa, en la esperanza de toda una región. Ellos son la esperanza de aquellos que buscan ganarse el sustento diario para ellos y su familia.

La historia se sigue repitiendo, nos siguen violentando y violando los derechos. El sermón de aquel entonces lo evidencia: ‘’Voz del que clama en el desierto. Todos estáis en el pecado mortal y en él viví y morís por la crueldad y la tiranía que usáis con esta inocente gente. Es solo un pequeño extracto de aquel valiente discurso – sermón.

El grito de Abraham es oportuno para despertar a los que aún duermen y no se dan cuenta de que nos están robando nuestros derechos. La colonización no se ha ido aún, nos siguen matando poco a poco.

El sermón de Hazoury solo se compara con el de Montesino, cuando afirma: ‘’Debo confesar, señor director, que paso por un momento de confusión. No se que me motiva más, el desarrollo de un proyecto tan ilusionante y positivo para la Región Este y nuestro país, como el Aeropuerto Internacional de Bávaro, o la oportunidad que me dan estos rufianes para desenmascarar y evidenciar una de las mayores falsas y simulaciones de la historia de la República Dominicana.’’

‘’Nadie tiene el derecho de frenar el desarrollo y el bienestar de toda una región y una gran parte del país.’’

