De ser cierto lo de las primarias, es un fraude electoral sin precedentes en RD

Lo demasiado hasta Dios lo ve», y si viene soportado con los datos de las ciencias matemáticas, pues mucho mejor, ya que aquí no cabe el decir, según mi criterio, o también, a mis pareceres, o al, yo no lo veo así. No señor, es un dato que se saca de una fórmula o una ecuación que es casi homóloga a lo perfecto, a la verdad; que es un concepto que hace símil a la pureza.

El tema de que es un fraude electoral sin precedentes en nuestro país, es que nunca se había visto hacer tal acción en contra del Presidente de una organización política, además de ser un ícono en el Partido, con tres gestiones de gobierno exitosas a cuesta.

Aquí también cabe a la perfección el refrán que dice, «no todas las mujeres se enamoran ni todo el dinero se coge», porque ciertamente, en nuestra cultura política, a usted se le permiten ciertas bellaquerías, pero no haciendo las cosas abusivamente, en demasías y a lo «cara de vaquero». Con los líderes no se procede así, so pena de que se quieran pagar las consecuencias en el corto plazo.

Porque si el otro se lo permite, en el caso que nos ocupa, Leonel Fernández, simplemente lo etiquetan de cabrón y buen pendejo, y entonces, despídase de su buena imagen pública, y como se sabe que los hombres de firmeza nunca deben olvidar, «que es mejor morir de pie que vivir de rodillas». Es que se presentan situaciones que cueste lo que cueste, no se pueden aceptar, no pueden ser admitidas ni por el más ruin de los humanos.

Veamos entonces a grandes rasgos en los siguientes párrafos, con informaciones lógicas, coherentes, soportadas en datos precisos, corroborables y comprobables, el porqué del cuestionamiento a lo que podría ser un fraude interno, sin precedentes en la historia política nacional en contra del líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Estamos frente a una situación que no soporta el más mínimo análisis, no ya por una o varias encuestas, ni por «auditoria aleatoria», incluso, ni por las compras masivas de cédulas, mucho menos por las tres encuestas que se realizaron a boca de urna, las cuales indicaron que Leonel iba a ser el ganador frente a Gonzalo con una despegada diferencia.

Todas las quejas, críticas y demandas del sector leonelista y del propio Leonel Fernández, es por cómo se han presentado las informaciones por parte de la JCE en las elecciones de las primarias abiertas en el partido gobernante, el PLD.

En este contexto, cuando ya iban por el 80.78% en el conteo de los votos, Leonel aventajaba a Gonzalo con 48.28% contra un 47.45%, es decir, con un 0.8% de diferencia a favor del expresidente.

Entonces, cuando se continuaron con los resultados de las votaciones con Leonel Fernández encima con más de 8 mil sufragios, donde ya se habían computados el 86.57%, si nos basamos en la calidad científica de la estadística, a esa altura de la sumatoria de los votos, obviamente, no podían haber sorpresas, pero «del dicho al hecho hay mucho trecho».

Aquí siguen los detalles:

Cuando ya iban computados el 96% de los votos, aparece el señor Gonzalo Castillo con una ventaja de 3 mil, algo incoherente con el comportamiento estadístico normal, entonces ahora viene lo aún más insólito, cuando publica la JCE que lleva el 98% del escrutinio computado, el señor Gonzalo se despega de Leonel con 11 mil votos más. Ahora la ventaja al computarse otro dos por ciento (2%), se convierte en 14 mil votos a favor del novel aspirante.

Cabe una ingenua pregunta, ¿cómo subir 11 mil votos en el conteo final de unas elecciones?, porque en estas circunstancias es improbable que los números varíen de forma significativo o exponencialmente, y si explosionan los números de esa manera, los más probable es que hayan manos humanas en esta causa.

Por lo tanto, de ahí la imperiosa necesidad por el bien de la democracia, de la JCE y del propio país, que se vuelvan a verificar los inicios de estas elecciones, el desarrollo del mismo, y el final, o sea, que también revisen todas las actas; una por una, ahí va a salir la mayor parte de la verdad, porque obviamente, en ese conteo tan veleidoso, no hay que ser un experto en nada; ya que evidentemente no estará la realidad de lo indelicado plasmada en un 100%..

Ojalá que en esta otra e inédita situación conflictiva que anuncia la inminente división del PLD, puedan encontrar una de las tantas palabras lapidarias que escribió el fundador de ese Partido, el Profesor Juan Bosch, porque con ella se aclararía todo, y dice así, «Si digo que la burra es baya, es porque tengo los pelos en las manos».

En consecuencia, si Leonel Fernández y sus seguidores dicen que estamos ante un fraude colosal, que lo demuestren con las pruebas que poseen y que la JCE transparentice frente a todo el país cómo se ejecutaron las maniobras del conteo electoral con el método digital.

Así se pela el chivo ahí mismo, y que gané el que fue más favorecido por la voluntad popular!!!

Autor: José Núñez

