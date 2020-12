De Rochy RD para Santiago Matías: “Eres de corazón negro y después sales a regalar fundas de comida y a engañar a la masa”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DARIO, SANTO DOMINGO.- El popular exponente urbano, Rochy RD, envió este fin de semana un crudo e inesperado mensaje a través de su cuenta de Instagram, para el productor Santiago Matías, donde le expresó que es una persona de corazón negro que “luego sale a regalar fundas de comida y a engañar a la masa”.

A pesar de que se desconocen los motivos de está sorpresiva publicación, los internautas y seguidores del movimiento urbano dominicano, presumen que la enemistad ha surgido luego de que Matías entrevistó al popular artista El Alfa, para su espacio de YouTube, Alofoke Radio Show, exponente con quien Rochy RD ha mantenido por un largo tiempo, “roces musicales”.

Santiago Matías, públicamente brindó apoyo emocional para el artista, luego del fatal accidente que sufrió Rochy RD a principios de año en la comunidad Pontón, municipio Navarrete. Soporte que según Aderly Ramírez, nombre de pila del intérprete de “Ella no es tuya”, agradeció poniéndose en situaciones que no eran de su agrado, para retribuir el amparo de Matías.

Razón por la que este mensaje ha dejado atónito a los seguidores de ambas figuras.

De acuerdo a su amplio escrito publicado en sus redes señaló: “Fuiste a buscarme a mi casa este día sabiendo que tenía 2 días que salí de operado, que me dolía la sonda y mi mamá me pidió me quedara a reposar y me fui contigo por encima de mi mamá por agradecimiento”.

Rochy agrega que “me metí en silla de ruedas a la Plaza de la Bandera y operado en política por ti, por agradecimiento te apoyé y ese día de la bandera se me quitó la sonda dentro de la guagua y puse a los muchachos arreglármela y calle por agradecimiento me quede callado observando quien eres en verdad que podías complicar mi recuperación y todo por tus caprichos de superioridad y competencia”.

“Dices pila de malas palabra en tu emisora y degeneras la sociedad y después quieres preparar una novela con violines. Tu seguirás engañando a la gente hasta que aprendan de psicología. Eres el mejor vendiéndote como victima”, continuó el artista en su mensaje que todavía permanece en su perfil de Instagram.

A pesar del duro mensaje, Santiago Matías no ha respondido ni emitido ningún comentario al respecto.