De regreso: Chiguete, el dinero de los medallistas y lo feo que está el Centro Olímpico

Luego de terminar el Mundial de Baloncesto me tomé unas vacaciones, pero, aunque me fui, siempre me mantuve vigilante al deporte dominicano.

Mi amigo José Luis Suero (Chiguete) armó un reperpero en el programa radial Diamante Deportivo. Le dijo de todo a algunos colegas federados, entre tantas cosas los llamó “vividores del deporte”, ojo no a todos. Chiguete luego hizo un periplo por varios programas, siguió el tema y ojalá no se haya buscado problemas de gratis.

Mucha gente dice que fue mandado a hacer ese periplo y “destutanar” a algunos cuantos del movimiento deportivo. Aunque no fue llamado a capitulo, le salió al frente Jorge Blas Díaz, presidente de la Fedoci y el presidente del COD y de softbol, Garibaldi Bautista, entre otros federados que no opinaron en público, pero que dizque dijeron “se las tenemos guardadas”.

Chiguete fue franco, llevó un folder gigante a los programas y dijo que tiene más papeles que los “Panama Papers”. Solo atiné a decirle al amigo José Luís que baje la recta que a su edad ya eso no le conviene. Al parecer me escuchó y bajó la guardia.

Otro tema que no puede faltar y que debo tratarlo con pinzas es sobre el dinero entregado por parte del Miderec a los atletas, entrenadores, federados, vía las federaciones.

Los atletas “andan quillados”, primero porque el pagó salió tarde y lo segundo es que dicen “que si Miderec les ofreció un paquete deben cumplirle”.

El asunto es el siguiente: hay deportes que se juegan por equipos, pero Miderec y su dirección técnica entienden que, por ejemplo, voleibol de playa (dos atletas), pagaron individual; lo mismo pasó con esgrima (4 atletas), bádminton, baloncesto 3*3, tenis en equipo, entre otros.

Pero también hay un problema en atletismo, solo le dieron 200 mil pesos para los entrenadores y cuatro de ellos consiguieron oro. El tema debe ser revisado.

Por último y no menos importante, que feo está el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Aquel pulmón de la capital no existe. Mutilado, mal oliente, lleno de basura, chatarras, los baños con heces fecales, entre otros males…así no se puede, el ministro de Deportes debe intervenir la casa del deporte dominicano.