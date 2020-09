De Raymond Pozo para Judith Rodríguez: “Que bendición es para mí que esta súper estrella forme parte de nuestra película”

View this post on Instagram

Que bendición es para mi que está súper Estrella @judithrodp forme parte de nuestra película, soy su fans #1, excelente profesional y mejor ser humano, disciplinada, entregada, talentosa y cooperadora, que fácil es trabajar contigo, no conoce ni poses, ni egos eso te hace más grande aún, nos vemos en @lavidadelosreyespelicula Gracias querida Judhit.