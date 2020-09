De Rafa Campos a Juan José Guerra: “Lo tiene todo para jugar en el PGA Tour”

Comparte esta noticia

Ambos participarán en el Corales Championship de Punta Cana, evento que inicia el jueves

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Rafa Campos y Juan José Guerra tienen una amistad que data desde hace más de una década. No solo son amigos, el primero que juega para el PGA Tour ha dado muchos consejos al criollo, sin embargo, confiesa el boricua que el criollo lo tiene todo para triunfar en el profesionalismo.

“Antes le daba consejo, pero ese mucho lo tiene todo para ser un grande y participar en el PGA Tour”, dijo Campos a El Nuevo Diario, quien ganó el sábado, precisamente al criollo Guerra por un punto el Casa de Campo Open.

“Tiene todo el juego de este planeta, se supone que es un jugar PGA, solo merece la oportunidad y sé que va a triunfar”, añade el boricua de 32 años.

“Está jugando excelente. Lo vi potear y es impresionante, se lo dije en persona…tengo grandes expectativa para Juanjo (Juan José Guerra) en el torneo de Corales Championship de Punta Cana”, el tercer evento de PGA Tour que se jugará en el país, se inicia el jueves y termina el domingo con una bolsa de 4 millones de dólares y subirá de 300 a 500 puntos para el ganador, la mayor cantidad que puede ofrecer un evento.

“Va a tener una semana espectacular…tenía tiempo que no jugaba con él y el cambio ha sido fenomenal. Antes veía el potencial, talento y juego, pero le faltaba un poco de consistencia, ahora no le falta nada….no veo falla ninguna a su juego”, resaltó Campos sobre el dominicano.

Describió que “le está pegando duro, consistente. El juego corteo impresionante, -el chipeo- y poteo, es una diferencia su juego de antes al de ahora. Es un jugador completo”.

Dijo que tiene mucho tiempo jugando en el PGA Tour y que muchos golfista del torneo no le pegan tan fuerte a la pelota como Juanjo. “Si le dan la oportunidad él va matar la liga, lo tiene todo”, reitera.

Insiste en que lamentablemente Juanjo lo tiene todo, por lo que ya no le aconseja (risas).

“No solo eso, Juanjo es un tipo súper humilde, buena gente y le encanta el juego, es súper enfocado”, acota. “Espero que los nervios no le traicionen a partir del jueves en el evento”.

Sobre su juego, Campos dijo que tuvo siete meses de licencia por lo que en este momento no se siente al 100 por ciento, sin embargo, dice que se siente bien para el torneo de Corales.

“Es mi tercera participación en el Corales Championship de Punta Cana, creo que si vine a jugar es porque puedo dar lo mejor y quién sabe si el domingo estar entre los mejores”, dijo un optimista Campos.

“Conozco la cancha, he jugador muchas veces ahí (en Corales), no me ha ido bien en los dos otros torneos del PGA Tour, pero anteriormente sí”, dijo Campos, quien practicó este lunes en el campo. “Es una cancha sumamente amplia”.

“Tengo cositas que mejorar, el juego corto, -chipeo-, todo eso debe ser porque dure mucho tiempo sin jugar, pero estoy cómodo, sé que puedo jugar bien y bajito….en verdad quiero jugar varios días antes”, revela el jugador de 32 años.

Habla Juanjo

Por su parte, Juanjo, quien pertenece al Creso, entiende que jugar en su país su primer evento PGA Tour es un honor, por lo que se siente complacido y listo para participar en la justa más importante para él en su efímera carrera como profesional.

“Le estoy dando sólido a la bola, estoy en el momento correcto. Esto –poteando- bien, por lo que espera concentrarme bien en lo mío, ya que es mi primer evento PGA Tour”, declaró a El Nuevo Diario.

Juanjo entra al evento gracias al Tour Canita. Participarán también los criollos Willy Pumarol (del Creso), Julio Santos e Hiram Silfa.

“Es una nueva experiencia, voy a disfrutar la semana, hacer buen papel en lo personal, jugar bien, confiado, dar lo mejor de mí”, expresa el jugador de 23 años, graduado en la Nova Southeastern University 2019, Business Management.

“Conozco bien el campo, practiqué bien este lunes y lo haré este martes”, asegura Guerra, quien pertenece al PGA Tour Latinoamérica.

Sobre jugar sin público, para él es algo normal. El Corales Championship de Punta Cana es uno de los tantos eventos que se jugará sin aficionados.

“Jugar sin público en cierta manera me podría ayudar. Tranquilo, sin nadie que se mueva, yo el campo y mi caddie”, exclamó el jugador número del país a nivel profesional.

Sobre la relación con Rafa Campos, quien habló maravillas sobre él, dice que siempre es bueno recibir consejos de buenos amigos como el del boricua, a quien conoce desde hace una década.

“Nos conocemos desde hace muchos años, pero casi no jugamos juntos. Hace un año jugamos, me explotó (risas), pero ahora mismo quizás no está jugando su mejor golf, aun así me ganó, es un jugador PGA Tour, eso lo dice todo”, revela.

“Me encanta esas personas que me ayudan, que dan consejo y él es uno de ellos, Rafa es un tipo súper buena onda y siempre que pueda preguntarle lo hago, y con gusto me responde, es muy buena persona”, relata.

