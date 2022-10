¿De qué trata Ámsterdam?

Comparte esta noticia

A una semana de su estreno en cines, todo sobre el nuevo thriller de comedia que recorre una historia verídica sobre el amor, la amistad y un crimen con elementos históricos fascinantes.

La película dirigida por David O. Russell con un elenco estelar encabezado por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington, estrena el 6 de octubre solo en cines.

Solo resta una semana para disfrutar en la pantalla grande de ÁMSTERDAM. El 6 de octubre llega a los cines un nuevo thriller de comedia que ya está dando de qué hablar por su extraordinario elenco compuesto por Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldaña, Rami Malek y Robert De Niro. ÁMSTERDAM fue escrita y dirigida por David O. Russell, y es un relato fascinante e intrincado que entrelaza con maestría hechos históricos con ficción. Una épica historia verídica y desconocida cargada de enredos y momentos inesperados que tiene como protagonistas a tres amigos (Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington) y una aventura juntos en el centro de la trama.

La historia de Ámsterdam

ÁMSTERDAM presenta al médico Burt Berendsen (Christian Bale) y al abogado Harold Woodman (John David Washington), quienes trabajan desde sus respectivas oficinas en la ciudad de Nueva York en la época fascinante de 1933. Berendsen y Woodman llevan años de amistad incondicional compartida marcados por experiencias extremadamente difíciles que les forjó una actitud conjunta de hacerle frente a cualquier circunstancia con fuerza y voluntad. Diariamente, ayudan a personas en peligro, especialmente a quienes han caído en desgracia o tienen poco dinero.

Fue en un día aparentemente ordinario cuando el Dr. Berendsen recibe un mensaje de Woodman citándolo en una dirección de una zona opulenta de la ciudad. Hacia allí se dirige con gran entusiasmo él con su maletín de médico, dispuesto a ayudar a su amigo como sea. Pero lo que encuentra lo sorprende por completo. Junto a Woodman está la joven Elizabeth Meekins (Taylor Swift), hija del director de la bolsa de bonos Bill Meekins (Ed Begley Jr.), bien conocido por Burt y Harold y al que guardaban gran cariño por ser el general que los presentó inicialmente. Bill ha fallecido y su hija le pide al médico que le realice una autopsia porque sospecha de la causa de su muerte. Elizabeth recurre a ellos porque solo ella, en su acaudalada familia y en su círculo social, quiere investigar la muerte de su padre.

El pedido de Liz es el puntapié de una aventura sin precedentes para los amigos, con un giro inesperado tras otro, al tiempo que transporta a la audiencia hacia el pasado para conocer los orígenes de esa amistad y la incorporación de la tercera integrante de este increíble triunvirato -la formidable Valerie Voze (Margot Robbie)- durante los años de libertad en la Ámsterdam de la primera posguerra.

Tres amigos, un pacto

En ÁMSTERDAM, las audiencias se sumergen en los orígenes de esta estrecha amistad y descubren los detalles del pacto que hizo el trío en el que juraron protegerse por siempre. A su vez, es una historia acerca de su reencuentro y de las nuevas circunstancias a las que se enfrentan, vinculadas a los espías internacionales y observadores de aves, Paul Canterbury (Mike Myers) y Henry Norcross (Michael Shannon), además de al general más famoso y respetado de la historia de la nación, Gilbert Dillenbeck (Robert De Niro), que está tras el mismo misterio de conspiración que Burt, Valerie y Harold deben resolver para salvarse.

Una comedia negra extravagante, llena de intriga y misterio que plasma con fidelidad la atmósfera, el tono y el espíritu de Nueva York y Europa a comienzos del siglo XX. ÁMSTERDAM contiene una historia fascinante y de gran riqueza, que recorre temáticas como la lealtad, la amistad, el amor, el “seguir al dios equivocado”, en el plano personal y en el de toda una nación, el encontrar razones para vivir y aferrarse a ello a pesar de las traiciones del mundo. Los actores, un elenco coral que estaba ansioso por trabajar juntos en esta historia, cantan, bailan, se enfrentan al crimen y atraviesan una historia épica con elementos históricos impactantes, inesperados y desconocidos.

“A mí me encanta el romance, y me encanta la gente que ama la vida y que le gusta bailar y estar juntos –dice Russell–. El romance y el amor son razones para vivir, y me encanta cuando una película me hace sentir entusiasmo por la vida y me hace querer volver a ese mundo y estar con esas personas”.

ÁMSTERDAM estrena el 6 de octubre en salas de cine disponibles.

SINOPSIS OFICIAL:

De 20th Century Studios, New Regency y el aclamado cineasta David O. Russell llega ÁMSTERDAM, una épica historia de un crimen sobre tres amigos íntimos que se ven envueltos en el medio de una de las tramas secretas más impactantes de la historia norteamericana. Una historia fascinante e intrincada que entreteje de manera brillante hechos históricos con ficción para una oportuna experiencia cinematográfica protagonizada por el ganador del premio Oscar® Christian Bale, la dos veces nominada al Oscar® Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldaña, el ganador del Oscar® Rami Malek y el dos veces ganador del Premio de la Academia® Robert De Niro. Escrita y dirigida por el cinco veces nominado al Oscar® David O. Russell, ÁMSTERDAM está producida por Arnon Milchan, Matthew Budman, Anthony Katagas, David O. Russell y Christian Bale, con Yariv Milchan, Michael Schaefer, Sam Hanson, Drake y Adel “Future” Nur como productores ejecutivos. ÁMSTERDAM estrena en cines de Latinoamérica el 6 de octubre de 2022.

