¿De qué depende que tu negocio pase a otro nivel de desarrollo?, asesor empresarial lo explica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una idea de negocio puede ser tan simple o compleja como las personas quieran, pero alcanzar cierto nivel de desarrollo y ver ganancias dependerá únicamente del esfuerzo y la disciplina que la gente ponga en ello.

Así lo consideró Antony Olivo, asesor de gestión empresarial, quien también sostuvo que el desarrollo de un negocio está muy ligado a cómo la persona maneje la parte financiera y de operaciones del mismo.

“No es que todo es dinero, pero sí hay que tener muy claro que un negocio es una inversión y tú estás buscando rentabilidad, entonces es la capacidad de adaptarse del emprendedor y la capacidad de verlo como negocio más que un hobby, y siempre es orientado a producir riquezas o rentabilidad para un único dueño o varios dueños “, puntualizó.

Olivo fue entrevistado por el comunicador Germán Yael Feliz, en el programa “Agenda del Pueblo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, y dijo que culturalmente el mercado de negocios de República Dominicana es informal porque los dominicanos son poco organizados.

“Si entra un dinero y yo consumo, yo no me pongo un sueldo, yo no tengo un gasto, un presupuesto, un ciclo de conversión del efectivo que diga este servicio o tangible que yo entrego en qué tiempo se hace efectivo para mí, pero eso que se hace efectivo para mí yo no lo puedo gastar porque yo tengo costos”, señaló.

Expuso que, aunque la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha establecido formas de cómo comercializar con negocios informales, la formalidad da la ventaja de poder jugar desde ambos lados de la cancha, por lo que recomendó a aquellos que son poco organizados buscar asesoría en la parte financiera y de operaciones,

También, Olivo aconsejó que, antes de poner en marcha el negocio, es bueno testear el mercado y plantear la idea en un contexto de qué problema se va a solucionar o cuál servicio se va a mejorar, y saber si eso ya se está ejecutando.

“Si tú vas a vender celulares no compres 100 mil pesos de celulares, testea el mercado, compra cinco celulares, véndelos, en qué tiempo vendiste los celulares, a qué persona se los vendiste, a qué precio, dónde tuviste que ubicarte o dónde tuviste que dar a conocer que estabas vendiendo, todas esas son informaciones interesantes que te van a servir para tu modelo de negocio”, acotó.

