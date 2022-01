De pura lengua

Los cuatro apellidos más comunes en San Antonio de Guerra

Un trabajo periodístico publicado en el periódico Hoy digital, titulado El origen hispánico de algunos apellidos, de fecha 6 de enero de 2018, da cuenta de que una buena parte de los apellidos más comunes en República Dominicana son de origen español. El escrito destaca que, desde que Cristóbal Colón, el enviado de los Reyes Católicos puso el pie en esta isla en 1492, en menor o mayor intensidad ha habido migraciones desde España, al grado tal de que se le ha llamado «la madre patria».

Asimismo, refiere que, en algunos casos, los inmigrantes llegaron a nuestras costas de islas y países vecinos; por tanto, allí también provinieron de la península Ibérica.

Sin embargo, en el caso específico del municipio San Antonio de Guerra, ubicado en la provincia Santo Domingo, el cual, a juicio del historiador y catedrático universitario Juan Lulio Blanchard Santana, al relatar los orígenes de este pueblo, en su obra titulada San Antonio de Guerra: Anotaciones históricas.

Segunda edición, asegura que los orígenes del pueblo de San Antonio de Guerra se remontan a la época en que tuvieron lugar en La Española las famosas y desventuradas despoblaciones de la Banda Noroeste de la isla por órdenes del gobernador Antonio de Osorio, en el año 1606, más conocidas como las Devastaciones de Osorio. Estas acciones se realizaron por mandato expreso de la Corona española, asegura el investigador.

Según el mencionado historiador, la mudanza de las poblaciones del Noroeste se hizo en forma compulsiva. Por lo que muchos de los habitantes optaron por declararse en rebeldía, mientras otros decidieron abandonar la isla hacia otras posesiones españolas (…).

Por tanto, entre los súbditos que se establecieron en Bayaguana, dice Blanchard, se encontraba Hernando Guerra, prestante personaje procedente de La Yaguana, quien fue designado regidor de la recién fundada villa. Adelanta, a su vez que, al efectuar la mudanza, Hernando Guerra tuvo cuantiosas pérdidas, razón por la cual le presentó al gobernador Osorio una larga lista de los bienes perdidos (De ahí le viene el nombre al municipio de Guerra).

Entre tanto, hay que señalar, no obstante, que el pueblo de Guerra ha pasado a través de los tiempos por un largo proceso de formación y crecimiento, fruto de la migración humana de diversas partes del territorio dominicano, por lo que en su interior convergen diversos apellidos. Por tanto, a continuación, vamos a ver el resultado de un trabajo de investigación documental que da cuenta de los apellidos más comunes en esta demarcación, no sin antes aclarar que la misma se llevó a cabo utilizando como referencia el padrón de votantes –hasta el año 2019– de la Junta Central Electoral, el cual posee una cantidad de más de 26 mil electores inscritos, lo que representa, en suma, aproximadamente más de la mitad de la población del municipio, si tomamos como parámetro los resultados del IX Censo de Población y Vivienda llevado a cabo por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en el año 2010, el cual cuantifica la cantidad de 43,963 habitantes.

Entre los apellidos que más abundan en el municipio San Antonio de Guerra según este estudio, están Castillo, Santana, Reyes y Torres; estos cuatro ocupan la primera posición de acuerdo al orden en que se presentan. Le siguen, –en orden cuantitativo– los siguientes: Rodríguez, Berroa, de la Cruz, García, Castro, Javier, Ramírez, Familia, Rojas, Martínez, López y Sabino.

De manera que el apellido más abundante en el municipio San Antonio de Guerra es CASTILLO, seguido de SANTANA, REYES y por último de TORRES.

Finalmente, agradecer de manera profusa al maestro José Joaquín Colomé Reyes (maestro Keuris) por su gran colaboración desinteresada como siempre en la realización de esta investigación.

Por José Santana-Guzmán y Joaquín Colomé Reyes

