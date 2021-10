De policías y justicia

Cruda realidad

Lo cierto es que el mayor general Eduardo Then no podrá cumplir con las expectativas creadas a raíz de su designación como director de la Policía Nacional, ya que sustituye a un hombre que “al decir” del presidente Luis Abinader, sale “con el deber cumplido”. A pesar de que la población entendía lo contrario y lo calificaban de “blandengue”, al general Then se le conoce como un hombre de carácter recio, pero afable, que tendrá en su mano izquierda un “ramo de olivo” para aquellos que respetan el orden establecido y en su mano derecha un “bardaco” para esos que gustan de delinquir y poner en peligro vidas y propiedades.

Mayor general Eduardo Alberto Then

En el banco

Con ojos y chalecos puestos dos generales, uno patrocinado por un exembajador de los Estados Unidos (EEUU), en el país y el otro por dos funcionarios del Estado esperan el éxito, y por qué no, el fracaso del actual jefe de la policía Nacional, mayor general Eduardo Then, a propósito, tenemos dos mayores generales en las filas del orden público.

Un tarúpido preguntó ¿si lo hizo bien, por qué no lo designó su asesor en materia policial con asiento en palacio presidencial?

Quejas

Decenas de lugareños residente en ensanches Ozama se quejan de que la Dirección Central de Investigación (DICRIM) no deja en paz a sus muchachos y que lo detienen constantemente, sobre todo, los jóvenes que regresan de las universidades es palo si boga y palo si no boga.

Then cuidado!

Ojo con tus designaciones en tu equipo de trabajo se te pueden colar mansos y cimarrones, estos últimos podrían ser quinta columna de otros generales que apetecen el puesto de director de lo policía y hacen hasta lo indecible por ese cargo.

Cuidado

Aquel que reclama un derecho no lesiona derecho alguno, no sé quién lo dijo, pero es bonito.

Relacionado