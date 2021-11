De policías y justicia…

Hablando caballá…

No es una campaña, es que no encuentran de qué hablar, es una constante que analistas, comunicadores, periodistas y hasta los enganchados a “periodistas” se creen expertos en asuntos policiales y otros se convierten en cajas de resonancia, repitiendo lo que otros dicen de la institución del orden público. Con esto no desmentimos que en la uniformada no haya males reparables.

Sin embargo, esos 40 mil miembros han demostrado con el tiempo (más de 50 años) que todavía los hombre serios existen. Acaso no son los policías que cuidan las entidades bancarias (armados, salario de miseria, pasando hambre y viendo circular millones de pesos, con sus hijos desayunando pan con agua de azúcar). Entonces nadie puede decir que esos policías no son serios. Ojalá que cualquiera de esos bla, bla, bla estuviese en esas condiciones. No justifico el accionar de otros que toman el camino fácil. Les pueden aumentar los salarios, darles vivienda, acomodarlos al extremo y el policía que es ladrón y corrupto no dejará de hacerlo y siempre lo habrá porque la familia policial es grande y siempre hay manzanas podridas…

Le creo…

El senador de la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, dijo que el gobierno entregó al sector privado la Policía Nacional con el decreto 729-21 “ese fideicomiso no es más que la incursión económica del sector privado en la Policía”, dijo el dirigente de la Fuerza del Pueblo.

Gaphre…

El poder judicial de la República Dominicana recibe grandes recursos económicos, sin embargo, los tribunales dónde se aplica justicia lucen destartalados, incluso, parecen mercados públicos, para muestra está la fiscalía de Santo Domingo Este. Que los abogados, empleados y visitantes tengan que pasar por ese viacrucis llamado Gapre, más que un centro donde se imparte justicia es una cámara de tortura. ¿Se animará el presidente de la Suprema Corte de Justicia a cambiar el panorama físico de los tribunales del país?

El chapeo…

El mayor general Eduardo Then, director de la Policía Nacional, dispuso la creación de cuerpos de togados para representar a los miembros policiales que se vean envueltos en asuntos judiciales por su accionar mientras ejercían un acto para proteger vidas y propiedades. “No los dejaremos solo”, tendrán la compañía y el respaldo de abogados especialistas que los ayudarán a enfrentar los males de los que se les acusa. Qué bueno que sea así, porque los policías, muchas veces, no actúan por temor a caer presos y eso hace que la delincuencia crezca ante la falta de ese muro de contención que la detenga. Además, es un acercamiento con policías y familiares que necesitaba “el jefe”.

De qué derechos humanos tú me hablas…

En medio de manifestaciones de tristeza y dolor fue sepultado el capitán de la Policía Juan Darío Abreu, asesinado por la delincuencia. Hasta el momento, los derechos humanos no se han expresado para castigar a los culpables de este horrendo crimen, sin embargo, en ese y otros hechos donde pierden la vida efectivos de la PN y militares defendiendo la sociedad de hechos odiosos y bochornosos que practican bandas organizadas y bien armadas. El organismo de protección a los ciudadanos llamado DERECHOS HUMANOS no se pronuncian ni piden nada porque al parecer esos policías y militares no tienen derechos humanos.

