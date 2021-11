De policías y justicia…

PALO ASECHAO A LA PN…

El presidente Luis Abinader emitió el decreto 729-21, el cual establece un contrato de confianza llamado fideicomiso para transformar la Policía Nacional, modificando la Constitución y las leyes que rigen esa institución del orden público.

El decreto dice que los jefes y subjefes de ese organismo represivo lo serán los ministros de Interior y Policía y el Administrativo de la Presidencia, además de tres civiles que tendrán voz y voto.

No sé de quién es la brillante idea, pero lo cierto es que logró engañar al presidente Abinader. El futuro inmediato dice que esas pretensiones serán un rotundo fracaso ya que en ese proyecto no se incluye a nadie con experiencia policial.

LUIS SOTO Y El DNI…

Cuando se revise la historia de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) la gestión del doctor Luis Soto será una página negra de claro desaciertos en apenas año y meses que lleva como director. Me informaron que hasta las dietas y raciones que deben recibir los empleados por viajes y otros trabajos no son entregados, lo que dificulta la obtención de información importante para el buen desempeño de esa institución. Se debe recordar que la información es poder y si no hay cuarto el llamado “caliesaje” no funciona.

JESÚS VÁSQUEZ (CHU), UN FRACASO…

En el Ministerio de Interior y Policía hay un desorden mayúsculo en casi todos los servicios que ofrece esa institución. La gente dice que paga todos sus impuestos para el permiso de porte y tenencia de su arma, y sin embargo no se la entregan…así como usted lo está leyendo.

Igual se dice que los servicios de naturalización tardan una eternidad y los tropiezos allí son interminables. En fin, Interior Policía con Chu a la cabeza es un desorden administrativo. ¿Acaso, señores, ese desorden en esa institución no les dice a ustedes que ese incumbente no está apto para presidir una transformación policial en la República Dominicana?.

LA VARITA MÁGICA…

Una característica especial que tenemos los dominicanos es que creemos que los jefes de Policía tienen una varita mágica para resolver los problemas delincuenciales que aquejan a nuestra sociedad. Hace más de 40 años en una noche, el inmediato no desespera y exigimos (sin razón) solucionar en abrir y cerrar de ojos el raterismo, los atracos, asaltos, y otros actos vandálicos e inconductas que son comunes ya en este país.

Es por ello que de manera consistente el mayor general Eduardo Then, le ha estado dando respuesta a esas demandas de la sociedad en su conjunto. “No desesperéis”, predicaba un exprocurador.

“Lo que no te mata te hace más fuerte”. Nietzsche.

